內地車企加速重塑全球市場格局 面對國內價格戰「出海」成謀增長策略

宏觀經濟
更新時間：10:20 2026-01-26 HKT
發佈時間：10:20 2026-01-26 HKT

面對國內汽車市場激烈價格戰，「出海」已成為中國車企謀增長的策略。2025年中國汽車出口量突破700萬輛，自2023年首次超越日本後，連續第三年穩居全球汽車出口第一；新能源汽車表現出口增速激增一倍。在日本車長期主導的泰國，中國電動車市佔率已超過90%；在傳統汽車強國德國，多個中國品牌銷量實現數倍增長。近期德國、加拿大等市場相繼放寬汽車進口限制與補貼門檻，為中國車企打開了重要的新增長窗口。在此背景下，中國汽車正以前所未有的規模與速度，加速重塑全球市場格局。

中國乘聯會秘書長崔東樹指出，2025年中國汽車出口除數量增長迅猛，更呈現三大結構性突破：首先，市場分布趨向多元平衡。過去三年倚重俄羅斯的格局在2025年被打破。前三季度，墨西哥以約41.1萬輛成為中國汽車出口第一大市場，阿聯酋以約36.8萬輛緊隨其後，俄羅斯則以約35.8萬輛退居第三。崔東樹分析，俄羅斯市場正處庫存調整期，預期明年回升，但整體出口將持續向全球更多市場均衡發展。

呈三大結構性突破

其次，高端市場取得顯著突破。中國品牌在歐洲主要市場的份額大幅提升。例如在英國，其市場佔有率從去年同期的4.4%升至2025年第三季的9.8%；在德國、法國亦實現份額倍增。其中，比亞迪2025年在德國銷量按年增長700%，而零跑汽車的增幅更高達近40倍。

第三，新能源汽車已成出口核心驅動力。2025年，中國汽車出口總量約709.8萬輛，按年增長21.1%。其中，新能源汽車出口達261.5萬輛，按年增長一倍。雖然全年來看燃油車仍佔多數，但新能源車的佔比正快速追趕。至2025年11月，當月出口的81萬輛汽車中，純電動與插電混動車型合計佔比已達43%，幾乎與燃油車的40%佔比持平。

京東集團副總裁兼首席經濟學家沈建光判斷，受惠於科技創新及產業鏈突破所帶來的成本優勢，未來新能源汽車出口預計將維持良好增長勢頭。事實上，從產能布局、營銷投入到供應鏈協同，可以看到中國汽車品牌正以前所未有的規模與決心，系統性地拓展海外市場。

產能層面，多間主要車企在海外規劃了龐大產能：奇瑞汽車超過200萬輛、比亞迪逾180萬輛、吉利汽車逾92萬輛、長城汽車逾60萬輛、長安汽車亦達86萬輛以上。綜合估算，中國汽車產業在海外布局的總產能已逼近千萬輛水平。這意味著「海外生產、海外銷售」將取代單純的整車出口，成為未來的主流模式。

營銷預算層面，據業內人士透露，東風、廣汽及小鵬2025年的海外營銷費用均實現翻倍增長。會展承辦商筆克遠東亦證實，其東南亞業務連續兩年快速增長，主要客戶正是拓展海外市場的中國車企。

產業鏈協同層面，以泰國為例，隨著比亞迪、長城等逾20個中國品牌落地，中創新航、國軒高科等動力電池企業相繼建廠，投資逾300億泰銖（約75億港元）。同樣的模式在歐洲複製：比亞迪在匈牙利設廠後，寧德時代、億緯鋰能隨即進駐，後者更計劃建設歐洲最大電池基地。隨後，隔膜、正極材料等上遊企業也跟進投資，形成完整的產業協同網絡。

在中國電動車的強勢競爭下，傳統巨頭正面臨日益加劇的壓力。普華永道數據顯示，2025年上半年在東南亞六大主要市場中，以豐田為首的日系車廠市佔率，已從2010年代平均約77%的高位，下滑至62%。

業界憂「內卷」蔓延至海外

然而，在蓬勃勢頭背後，隱患亦開始顯現。隨著多間中國品牌在東南亞、日本等市場發動價格攻勢，業內擔憂「內卷」現象正蔓延至海外。日經新聞9月份報道，比亞迪在日本將電動車售價下調最高達117萬日圓（約5.67萬元人民幣），小型車海豚一躍成為當地最便宜電動車品牌。

北方工業大學汽車產業創新研究中心研究員張翔直指，海外「內卷」邏輯與國內同源：當產品滯銷時，車企往往選擇降價清庫存，引發惡性循環。

他分析，除少數高端新能源車型如蔚來及比亞迪部分歐洲售價達國內三倍的車款外，中國汽車在海外總體仍走低價路線，品牌溢價能力薄弱。面對這一困局，張翔提出建立「出口配額」機制，通過核定每家車企年度出口上限，從源頭遏止無序競爭。「若繼續放任所有企業自由出海，價格戰將不可避免重創整體行業利潤。」

