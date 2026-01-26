金價突破5100美元再破頂 或涉所謂「貶值交易」 專家：目前市場投機性強

地緣政治緊張局勢持續，金價銀價持續受捧，其中現貨金價曾突破5,100美元大關，高見5,111美元，再創歷史新高；現貨銀價亦曾升逾6%，高見109.81美元。有外媒報道指出，金價急升的原因是所謂的「貶值交易」，即投資者拋售貨幣和國債，而上周日本國債遭市場大規模拋售，正是投資者拒絕巨額財政支出的最新例證；同時，特朗普政府一系列舉動如攻擊聯儲局、威脅吞併格陵蘭及軍事干預委內瑞拉等，也令市場感到恐慌，導致黃金的避險吸引力從未像現在這樣強烈。不過，鑑於金價升幅不少，亦有專家指金價高位回調風險大。

高追黃金需保持謹慎

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，雖然中期看好黃金，但黃金市場投機性較強，漲幅過大後必然需要調整，現水平投資者高追有風險，一旦金價回調，或急跌數百美元，建議投資者高追黃金或其他貴金屬及相關股份需保持謹慎。

地緣政治比任何時候都緊張

另有媒體報道指出，Asset Strategies International總裁兼首席營運官Rich Checkan表示，「在某個時候，我們會看到金價回調」，但不認為本周會出現這種情況，因為地緣政治比以往任何時候都更加緊張，而且市場對聯儲局政治影響力的擔憂依然存在。

沒證據表明買家已結束買金

Forex.com高級市場策略師James Stanley亦看好金價，認為5,000美元水平可能會減緩上升速度，甚至帶來回調，但仍然沒有證據表明買家已經結束買金，而黃金在回調時對4,900美元的反應方式亦反映，金價可能還有更多上漲空間。

美元走軟仍是金價上漲動力

SIA Wealth Management首席市場策略師Colin Cieszynski則表示，對未來一周金價持中性態度，預計支撐黃金上漲的最大推動力可能仍然是美元的持續走軟，而格陵蘭等短期因素亦將提供額外推動力。

白銀目標價最高達150美元

此外，Solomon Global董事總經理Paul Williams認為，白銀的上漲勢頭將繼續受到持續的工業需求、不斷增長的散戶投資者興趣、避險吸引力，以及不斷增加的結構性供應赤字所推動。他又指，由於金價對許多人來說遙不可及，白銀已成為一種接觸貴金屬繁榮的便捷方式，2026年潛在目標更達120美元。不過，考慮到白銀波動性，他亦提醒白銀價格很容易在一天內波動10%。

MarketGauge首席市場策略師Michele Schneider則表示，已經獲利了結了一半的倉位，但認為白銀有潛力達到每盎司150美元。

