新加坡擬投入逾60億拓AI研究 避免本國行業落後浪潮

宏觀經濟
更新時間：17:23 2026-01-25 HKT
發佈時間：17:23 2026-01-25 HKT

新加坡政府周六（24日）宣佈，將於未來5年內投入超過10億新加坡元（約60.5億港元）用於公共人工智能（AI）研究，以加快發展目前由美國和中國企業主導的AI行業。

越來越多國家競相發展AI

據外媒報道，新加坡數字發展及新聞部長楊莉明周六在當地一場行業活動上發表演說時表示，政府寄望這項投資能鞏固新加坡作為AI研究中心的地位，而這筆投資將用於建立研究中心、提升AI能力及培養國家人才儲備。

報道提到，越來越多國家正競相發展AI，以避免本國行業或勞工在AI浪潮中落後，其中韓國正舉辦一場賽事以支持本土AI發展，沙地阿拉伯和阿聯酋亦利用其雄厚財力購買先進的計算基礎設施，並資助如「獵鷹」（Falcon）之類的本土AI計畫。此外，日本、加拿大和印度等國家也在制定各自的AI策略及提升自身能力。

