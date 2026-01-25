Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

人民幣穩步升值 劍指6.85 內地客來港消費更疏爽 有金舖零售收入升約兩成

宏觀經濟
踏入2026年以來，人民幣繼續穩步上揚，繼離岸價去年12月底率先破7，官方開出的人民幣兌美元中間價周五（23日）亦升破7算大關，是2023年5月以來首次，分析相信官方正釋放出強烈訊號，表示他們樂意接受人民幣進一步升值。亨達集團助理總經理羅明立接受《星島頭條》訪問時預期，離岸人民幣兌美元或可升值至兌6.85，惟投資「水位」不算太大。不過在預期人民幣穩步升值下，內地遊客來港消費更便宜，料有助香港零售市道進一步造好。

大行料幾周內邁向6.9

人民銀行周五將人民幣兌美元中間價調高至6.9929，紐約梅隆銀行高級亞太市場策略師Wee Khoon Chong直言意義重大，因此舉駁斥了市場上認為7算是不可逾越界限的說法。澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh則認為是內地當局仍樂見人民幣進一步升值的強烈訊號，相信隨著農曆新年的季節效應，未來幾周或會看到美元兌人民幣朝著6.9方向發展。

相關文章：完善人民幣匯率形成機制 潘功勝：保持匯率彈性 並防範超調風險

羅明立向星島表示近期美國總統特朗普與傳統盟友關係轉差，故近來不少西方國家也紛紛跟中國打交道，相信對於近幾年長期被西方國家打壓的中國，有一定幫助，利好人民幣資產的吸引力。

分析指特朗普與傳統西方盟友關係轉差，將加速去美元化。
分析指特朗普與傳統西方盟友關係轉差，將加速去美元化。

中國資產受惠去美元化

瑞銀全球主權市場策略主管Massimiliano Castelli受訪近日亦表示，隨著投資者對特朗普政策的擔憂加劇，將加快「去美元化」、讓投資組合更多元化，相信中國資產將從中受益，預期人民幣在全球央行外匯儲備中的配置，可能在中期內上升至10%。

匯價前景方面，羅明立指，人民幣離岸價自去年7.4算起步，至目前約6.95，已累積不少升幅，他相信首先7算已成為一個支持位，若人民幣確認突破自2023年5月起的強方水平，技術上或升值至6.9、6.85。不過基本面上，由於中國經濟仍處於復甦階段，在消費及固定投資層面仍然不太好，而貿易亦屬尚可的情況下，他相信中央不會讓人民幣在現水平再大幅升值。

專家：回調至7.02入手

他表示，若投資者現階段想投資人民幣資產，由於升值空間未必太多，值博率上未必太吸引。若人民幣稍為回調至7.02、7.03位置才入市會相對較佳。他又提醍，由於近年環球政經局勢變化大，投資匯市以至其他資產也適宜作中短線部署，「有食就要食，寧願鋪鋪清、鋪鋪計。」

另一方面，人民幣升值向來對香港經濟較為有利，其中內地旅客來港消費將變得更便宜，羅明立亦認同對香港的消費市道有較大幫助。事實上，自人民幣去年起穩步升值以來，香港零售市道亦漸見改善，連鎖珠寶金行六福（590）近日公佈，去年10月至12月的第三財季，其香港、澳門及海外市場零售值及零售收入均升約兩成，主要受惠人民幣升值、產品價差優勢及演唱會活動，帶動內地旅客流量與銷售同步提升。

