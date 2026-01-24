經濟壓力沉重 內地「入贅」成風 不乏年薪百萬男 冀與女方「強強聯手」

內地結婚成本高企，多地政府為提振結婚率，向新婚夫婦發放結婚消費券，以刺激「甜蜜經濟」。而在長三角地區的杭州蕭山，「招贅婿（上門女婿）」這種特別的婚戀模式逐漸形成規模化市場。據金點子婚介所負責人李繼延透露，每天都能接到20至30通諮詢「入贅」的電話，其中不乏碩士及博士學歷、年薪百萬的高材生。他指出，部分自身條件較好的男性出於「強強聯手」的出發點報名，至於部分因近年經濟下行而想「走捷徑」的，一開始就會被他拒之門外。

分析指出，「贅婿市場」的興起，實質上是中國區域經濟發展差異、都市高生活成本與傳統婚嫁文化碰撞下的產物，既反映了部分人在經濟壓力下的務實選擇，亦對當地住房市場構成挑戰。

「招贅婿」作為金點子婚介所的業務之一，李繼延從業至今已在當地促成逾千對家庭，目前單方介紹費為1.5萬元。他介紹稱，按照當地的婚嫁習俗，一場婚禮「沒有幾百萬辦不下來」，而「贅婿」與傳統婚嫁中男方承擔彩禮、房車等壓力的模式完全相反。他進一步提到，在男方入贅的情況下，不僅毋須準備房、車及彩禮，女方家庭反而會給男方約10多萬禮金，而第一個孩子大多需隨母姓，到現代則更趨向彈性化與平等化。

與拆遷賠償緊密聯繫

事實上，「贅婿」在當地亦與拆遷賠償緊密聯繫在一起，蕭山地區更曾將「入贅條件」寫入拆遷條例。李繼延解釋，過去多一位上門女婿，家庭可多獲得70平方米的安置房面積，「多一個人就多成百萬的真金白銀」。他進一步指出，蕭山曾位列全國百強經濟區第五，21世紀初的城鎮化拆遷造就部分居民「一夜暴富」，加上獨生子女政策嚴格實施，不少父母需要女兒繼續操持家中產業，亦不願女兒外嫁，因而逐漸形成這一社會現象。

李繼延指出，「絕大多數男性選擇入贅，還是逼於經濟壓力」，稱目前手上有30多名符合條件男性等待匹配，其中8成擁有大學學歷，大多以外地男性為主。他直言，「買了房還得做30年房奴，萬一失業，房貸怎麼還？小孩怎麼養？」李更透露，有不少大學畢業就想「走捷徑」的男生被其勸退，他有自己把關流程，除基礎證件審核外，更會查看支付寶的「芝麻信用分」，以評估其財務狀況與還款記錄。

這一點在數據中亦得到印證，儘管近年來樓市屢下滑，但在一線及新一線城市，購房依然是許多年輕人難以獨力跨越的門檻。據貝殼研究院數據顯示，去年30歲以下購房者的比例跌至25.3%，尤其是25歲及以下的購房者，在2017年佔比為10.6%，2025年該佔比僅有4.9%，越來越多的年輕人選擇不買房或者不著急買房。

中小戶型樓盤或滯銷

經濟學家宋清輝表示，隨着就業市場競爭加劇，單靠個人奮鬥實現「安家夢」難度增加，因此婚姻的「避風港」屬性被進一步放大，同時Z世代及之後的年輕人更注重個人生活質量和精神自由，對於「入贅」這種傳統意義上「丟面子」行為，包容度亦顯著提升，預計這種模式或將一線城市及經濟發達的省會城市，形成一個穩定的、半公開的婚姻細分市場。

另外，婚戀觀念的改變，或對當地住房市場產生影響，宋清輝指出，當前年輕人對「婚房」的執念正進一步消退，以往「無房不婚」帶來的緊逼性或會被類似的選項所對沖，此舉或可能導致部分主打「婚房概念」的中小戶型樓盤出現滯銷。