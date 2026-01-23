人民幣中間價報6.99 逾2年半首破7 「去美元化」持續 人幣佔全球央行儲備料升至10%

人民幣兌美元中間價今早報6.9929，是2023年5月17日以來首次低於7的水平，或意味內地有意允許人民幣進一步升值。

離岸人民幣曾兌6.9533美元，為超過2年來最強，最新報6.9601，在岸價報6.9635。

澳新料農曆新年效應進一步推升

分析指，人民幣走強有助於緩解中國與貿易夥伴之間的貿易緊張關係，同時增強中國資產的吸引力。澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh表示，今早的人民幣中間價「發出了當局仍樂於見到人民幣進一步升值的強烈訊號，並願意在美元走弱的情況下接受貨幣進一步上漲。」他又指，隨著農曆新年的季節效應，未來幾周或會看到美元兌人民幣朝著6.9方向發展。

紐約梅隆：駁斥7是不可逾越界限

紐約梅隆銀行高級亞太市場策略師Wee Khoon Chong表示，今日的中間價「在我們看來意義重大，駁斥了市場上關於7是不可逾越界限的某些說法。」他指，中國資產持續流入和國內情緒的韌性，對人民幣未來發展是積極的。

另一方面，瑞銀預期，隨著投資者對美國政策的擔憂加劇，而增加投資組合的多元化，中國可能會從中受益，預期人民幣在全球央行外匯儲備中的配置，可能在中期內上升至10%。

瑞銀：更多資金從美國市場流出

瑞銀全球主權市場策略主管Massimiliano Castelli受訪時表示，如果涉及美國的緊張局勢加劇，包括美國國債市場壓力增大，以及特朗普對聯儲局的攻擊、削弱美國信譽，人民幣在全球央行外匯儲備中的配置目標可能在中期內上升至10%。他說：「此時對中國來說是一個機會，因為特朗普最近的政治舉措加速了對美元多元化的需求。」

去年瑞銀調查的約40間央行，平均長期人民幣配置目標約為6%。而國際貨幣基金組織(IMF)最新數據顯示，截至2025年9月，人民幣佔全球央行儲備的1.9%。

Castelli指出，美元的一些優勢，如流動性市場、可信的央行、地緣政治影響力和財政穩定性，已經受到當前政策的壓力，如果出現更多干擾，「你將開始看到更多資金從美國市場流出，這就是中國和歐洲機會所在。」

他又相信，在寬鬆政策以及投資者對人工智能和高價值製造業興趣增加的支持下，今年中國股票也將迎來更多資金流入。「我們正處於大型機構投資者對中國重新興趣的新階段的開始。」