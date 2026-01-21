特朗普吞併格陵蘭惹連鎖反應 不只一間退休基金拋售美債 瑞銀警告是「危險賭注」

美國總統特朗普威脅吞併格陵蘭，同時引爆歐美關稅戰陰霾，令美股、美元及美債出現「三殺」，其中以美債遭拋售影響最令人擔憂。丹麥退休基金AkademikerPension已明言將退出美國國債市場，並計劃月底前出售其持有約1億美元（約7.8億港元）美債，以加入其他丹麥退休基金「拋售美國」的行列。不過，瑞銀行政總裁Sergio Ermotti警告，投資者若拋售美國資產和美元，是一個「相當危險的賭注」。美國財長貝森特則試圖淡化影響，並將美債下跌歸因於日本債市的「溢出效應」。

稱主要憂慮美國債務危機

綜合媒體報道，丹麥退休基金AkademikerPension投資主管Anders Schelde表示，退出美國國債市場的決定是出於對美國債務危機憂慮，並直言美國基本上已不再是良好的信用對象，其財政狀況長遠不具備永續性。他提到，美國政府數十年來過度支出，導致債務不斷膨脹，其中去年預算缺口高達1.78萬億美元，比2024財年預算缺口高出2%。

同時，Anders Schelde承認，特朗普揚言要接管格陵蘭，亦是促使基金撤出美債市場的眾多原因之一。他在一份聲明中提到，「這與美國和歐洲之間持續存在的裂痕沒有直接關係，但這當然並沒有使做出這一決定變得更加困難」。

不只一間退休基金拋售美債

AkademikerPension是一個為學術人員管理約250億美元（約1,950億港元）儲蓄的基金，截至去年底持有約1億美元美國國債，雖然佔整體美債市場比例不多，但在目前政治背景下，清倉美債具有重大象徵意義。德銀早前已在一份報告中提出，歐洲基金經理可能拿資本當做武器，作為歐盟反擊特朗普持續威脅的一種手段。

除了AkademikerPension外，丹麥教師養老基金Laerernes Pension在格陵蘭爭議爆發前，亦已大幅削減美債倉位；丹麥最大養老與保險機構之一的PFA Pension，目前管理約1,200億美元資產，最近也減持美債；另一丹麥退休基金Paedagogernes Pension本周亦表示，沽出美債後將停止推出針對美國非流動性資產的新投資策略。

事實上，穆迪評級去年5月已將美國的主權信用評級從「AAA」下調至「AA1」，理由是預算赤字及以高利率展期債務相關的高額成本。值得留意的是，標普全球及惠譽早於2011年及2023年已將美國剔除「AAA」行列，即美國已完全失去「AAA」評級。

瑞銀力撐美國是最強大經濟體

另一方面，瑞銀行政總裁Sergio Ermotti周二在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇期間接受採訪時表示，投資者若拋售美國資產和美元是一個「相當危險的賭注」，認為「將配置完全轉移出美國是不可能的」，又指美國是世界上最強大的經濟體，通過經濟中財富的持續創造和創新，美國市場始終是瑞銀關注的重點。報道提到，瑞銀作為全球最大的財富管理機構之一，橫跨美國市場與歐洲投資業務，資產規模接近7萬億美元。

貝森特歸因日本債市「溢出效應」

美國方面，財長貝森特試圖淡化外界對特朗普在格陵蘭問題上威脅歐洲國家的憂慮，並將美債周二下跌歸因於日本債市的「溢出效應」。此前，貝森特亦強烈駁斥歐洲將透過拋售美債進行報復的傳聞，並表示相信各國領袖不會讓局勢升級，事情最終會有一個非常好的結果。

事實上，日本規模高達7.6萬億美元的國債市場周二重挫，被多位市場人士形容為「近年最混亂」的一個交易時段，當中原因包括當日稍一場反應冷淡的20年期日本國債標售，以及投資者對日本財政前景的憂慮，甚至將情況比喻為2022年英國前首相卓慧思（Liz Truss）推出未有財政支持的減稅方案，導致英國債市劇烈動盪並最終下台的情境。

