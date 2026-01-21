特朗普自稱妻子讚他是巴菲特般金融天才 「現在她更愛我了」

美股三大指數周二急跌之際，美國總統特朗普卻在白宮一場新聞發布會上向記者展示其「政績冊」，列舉了其重返白宮一年來的「365項勝利」。特朗普更提到，「我妻子認為我是像巴菲特那樣的金融天才。她過去總批評我不夠懂理財，但現在她更愛我了」。

預言美國不再出現貿易逆差

特朗普表示，國際企業正離開其他國家前來美國投資，並預言美國明年將不再出現貿易逆差、第一季GDP增長率將超過5%。他特別強調了市場表現，並表示「過去12個月，股市創下了52次歷史新高」。