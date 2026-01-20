美財長駁斥歐洲拋美債傳聞 籲對格陵蘭風波冷靜 稱各國不會讓局勢升級

美國財政部長貝森特周二（20日）呼籲盟友遵守貿易協定，並強烈駁斥歐洲將透過拋售美債進行報復的傳聞。他相信，各國領袖不會讓局勢升級，事情最終會有一個非常好的結果。

憂再現去年4月恐慌

面對格陵蘭收購案引發的外交風波，貝森特將目前的騷動比作去年4月特朗普宣布實施廣泛關稅時市場出現的「歇斯底里」。他指出，這與去年4月2日聽到的「歇斯底里」一樣，當時出現恐慌，「但我現在呼籲大家坐下來，深呼吸，讓事情順其自然發展。」

貝森特強調，格陵蘭問題與其他貿易協議不同，呼籲各國遵守既定的貿易協定以維持確定性。他又重申，美國對北約的承諾是毋庸置疑的，但這並不代表美國不能對格陵蘭的未來存在分歧。

傳歐洲或拋售美債 作為反制

早前，法國總統馬克龍曾提及啟動歐盟的反脅迫工具來反擊美國，雖然德國總理默茨試圖淡化有關想法，但市場仍流傳歐洲可能拋售美債作為反制措施。對於歐洲可能出售美債的傳聞，貝森特形容，有關猜測是「錯誤敘事」。

