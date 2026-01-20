人民幣料逐步升值 瑞士百達：無助放緩現時低通脹環境

瑞士百達資產管理新興市場企業債券聯席主管楊孝強表示，該行認為長遠而言，人民幣將會逐步升值，而非顯著的升幅，因為如果人民幣大幅升值，對抵禦當前的低通脹環境並無太大幫助。而宏觀經濟背景、穩健的出口及中國經濟增長4%至5%，有助支撐人民幣升值。

中港股吼AI應用開發

至於中港股票配置方面，瑞士百達資產管理亞洲多元資產投資主管黃思遠表示，中國專注於AI應用開發，這些企業不追求成為頂尖公司，而是追求價格合理且擁有使用者基礎，故公司亦會著重於此，以及擁有知識產權（IP）的公司，其可以利用這些知識產權，創造更多內容。他提及，中國投資者的資產配置變化，由以往投資房地產，轉為購買債券和財富管理產品，而現時可能開始投資更多股票或保險產品。因此，不論是資本市場或一些保險產品，如果能夠從中受益，都是公司感興趣的領域，另會配置黃金、銅等金屬行業。

市場對CB興趣仍強勁

去年很多科企發行可轉換債券（CB），近期開始有中國礦企跟隨。楊孝強指出，去年CB市場的表現好，又認為市場對CB的興趣仍強勁，此得益於市場對中港股市的強勁信心，以及CB已引起更多傳統收益型投資組合經理等關注，因為自中國高收益房地產市場退出以來，來自中國的高收益債券發行減少，而CB的典型投資者基礎以對沖基金、CB基金等為主。他提醒，若果股市波動，或會影響CB市場。