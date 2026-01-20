內地財政政策「送大禮」 延長個人消費貸款貼息 實施民間投資專案擔保

據內媒報道，內地財政部等四部門發布《關於優化實施服務業經營主體貸款貼息政策的通知》，包括延長服務業經營主體貸款貼息政策實施期限至今年12月31日，而去年3月16日至12月31日期間發放的貸款按《服務業經營主體貸款貼息政策實施方案》等相關規定執行。政策到期後，可視情況研究延長政策實施期限。

提高服務業經營主體貸款貼息上限

通知提到，提高服務業經營主體貸款貼息上限，單戶可享有貼息的2026年新發放貸款規模最高可達1,000萬元（人民幣，下同），貼息期限不超過1年，年貼息比例為1個百分點，貼息資金由中央財政及省級財政分別依90%及10%承擔。

擴大支援領域至數位、綠色及零售

通知又要求，擴大支援領域，在餐飲住宿、健康、養老、託育、家事、文化娛樂、旅遊、體育8類消費領域基礎上，將數位、綠色、零售3類消費領域納入政策支持。

提高個人消費貸款財政貼息標準

同時，提高個人消費貸款財政貼息標準，取消單筆消費貼息金額上限500元的要求，取消每名借款人在一家經辦機構可享5萬元以下累計消費貼息上限1000元的要求，維持每位借款人在一家經辦機構可享有累計消費貼息上限每年3000元的要求不變。

實施民間投資專案擔保計劃

此外，實施民間投資專案擔保計劃，專案擔保計劃額度5,000億元，分兩年實施；以及明確對今年起發放給中小微民營企業的符合資格的固定資產貸款給予財政貼息，每年貼息1.5個百分點，最長貼息2年。