美加徵關稅被揭由美國人埋單 僅4%外國出口商分擔 高院最快今裁決合法性

據《華爾街日報》報道，德國基爾世界經濟研究所發布最新研究顯示，特朗普去年加徵的關稅中，幾乎全部成本是由美國人、而非外國人承擔。該報告出爐之際，正值特朗普因企圖強購格陵蘭而對歐洲八國祭出新一輪關稅，同時最高法院最快於今日（20日）就其關稅權力的合法性作出裁決。

變相成「消費稅」 恐推高通脹

研究分析2024年1月至2025年11月期間高達4萬億美元的貨物運輸數據，發現高達96%的成本實際上由美國消費者及進口商吸收，僅4%由外國出口商透過減價分擔，關稅變相成為向美國人徵收的「消費稅」。

報告共同作者、比勒費爾德大學經濟學教授Julian Hinz直言，根本不存在外國人透過關稅向美國轉移財富這回事。他指出，去年美國額外徵收的2,000億美元關稅收入，幾乎全部由美國人支付，這將在未來逐漸推高美國通脹。

打擊貿易量 印度進口減近兩成

另外，關稅亦顯著打擊貿易量。報告發現，面對高關稅，印度出口商選擇維持原有價格，但相對歐盟、加拿大及澳洲，其對美國的出口量大減18%至24%。

儘管如此，特朗普仍在周六（17日）宣布，為迫使相關國家就美國「全面購買格陵蘭島」達成協議，將於2月1日起對丹麥、德國、法國等歐洲八國的輸美商品加徵10%關稅，並威脅於6月將稅率提升至25%。

最高法院最快今裁決關稅合法性

與此同時，據路透社報道，美國最高法院預計最快於今日（20日）就特朗普引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施廣泛關稅的合法性作出裁決。該法案賦予總統在面對「異常與非凡威脅」時使用經濟手段的廣泛權限，預計將於本期結束前作出裁決，或本週公布結果。最高法院表示，屆時可能會公佈已審理案件的裁決結果，但不會提前宣佈將對哪些案件作出裁決。

美國財長貝森特早前出席訪問時認為，最高法院「不太可能」推翻總統的決定。他亦去年法院維持「奧巴馬醫改」關鍵機制為例，指司法機構通常「不希望製造混亂」。市場預計，即便相關關稅被判無效，特朗普政府仍可能改用其他法律繼續推出新一輪關稅措施。