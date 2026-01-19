惠譽指人行傾向漸進式寬鬆政策 非大範圍信貸刺激

人行近期將再貸款利率下調25個基點，以及將商業地產最低首付比例由50%降至30%。評級機構惠譽指出，此再次表明人行傾向於採取漸進式、有針對性的寬鬆政策，而非大範圍的信貸刺激，旨在緩解中小微型企業、私營部門，以及特定房地產領域的融資壓力，同時維護金融體系的紀律性。不過，惠譽料這些措施能否有效提振信貸總需求仍存在不確定性。

短期再融資壓力倘未改善 或難根治問題

惠譽預測，今年貸款總額增長將放緩至6.5%。向特定領域重新放款，應有助於緩解短期再融資壓力，尤其是中小微型企業，並有助於提升資產品質。該機構指，如果這些領域的財務狀況沒有改善，支持措施可能只是延緩，而非解決根本的信貸問題，因為這些領域通常包含較弱的借款人。

下調商業項目首付 刺激交投有限

該評級機構指出，首付下調後，商業房地產行業的交易量或只是略有增長，較低的進入門檻將有利一線和二線城市的小額商業公寓。限制商業房地活動的主要因素仍是購屋者對房產價值和回報的信心不足，並非只是購屋能力。如果政策環境繼續鼓勵信用評級較低的購屋者借貸，則須密切關注槓桿率及抵押貸款風險增加。