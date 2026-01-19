高市早苗倘勝選 勢令日圓受壓 每百兌港元報「4.9算」 周五迎央行議息

日本首相高市早苗正式宣布，將於本周五（23日）解散眾議院，並提前於2月8日舉行大選。有分析認為，若高市早苗率領自民黨在國會獲得壓倒性的多數，使其能推動大規模開支的刺激經濟政策，將令日圓匯價受壓。此外，日本央行本周五亦會公佈最新利率決策，雖然市場普遍認為維持利率不變，但若央行行長植田和男措辭稍有不慎，可能引發日圓大規模貶值。美元兌日圓最新報158.09，即日圓微升0.02%；每百日圓兌港元則報「4.9算」。

預告討論一系列影響深遠法案

高市早苗在聲明中明言，其首相生涯將取決於選舉結果，如果執政聯盟在選舉中保持多數席位，將繼續擔任首相，並請求繼續領導國家的授權，意味本次選舉直接定性為對其執政合法性的全民公投。她更透露，在即將召開的會議上將討論一系列影響深遠法案，可能涉及重大的結構性改革或經濟調整。

一旦獲勝 料推動大規模經濟政策

另一方面，有外媒報道指日本央行內部對於日圓大幅走弱，同時遭受輸入型通脹侵襲感到極度不安，並可能加快加息步伐。不過，市場普遍認為高市早苗並不贊同日本央行加息，並認為低利率才是促進日本經濟復甦的要點。因此，若高市早苗率領自民黨在國會獲得壓倒性的多數，使其能推動大規模開支的刺激經濟政策，令日圓匯價受壓。

