Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美財長貝森特撐美奪格陵蘭 稱歐洲太弱 暗示特朗普動用「緊急權力」

宏觀經濟
更新時間：11:59 2026-01-19 HKT
發佈時間：11:59 2026-01-19 HKT

據彭博報道，美國財長貝森特周日表示，美國不會在接管格陵蘭的問題上退讓，直言歐洲實力太弱，無法保障自身安全。面對歐盟威脅終止去年達成的關稅協議，貝森特持強硬態度、選擇無視，並暗示特朗普正動用「緊急權力」來實現其目標。

歐盟領袖強烈譴責

為從丹麥手中奪取格陵蘭控制權，特朗普宣布，於2月1日起對來自八個歐洲國家的商品徵收10%關稅，並於6月進一步提升至25%。歐盟領袖對此強烈譴責，法國總統馬克龍更呼籲啟動歐盟最強力的報復機制。

貝森特指出，特朗普爭取格陵蘭島背後的理由，包括全球在北極地區的競爭、美國擬建「金色穹頂」導彈防禦系統，以及批評歐洲過去依賴俄羅斯能源，變相資助俄烏戰爭。

然而，貝森特在訪問時指，美歐關稅協議尚未最終落實，且特朗普是運用緊急權力行事，「歐洲人表現出軟弱，而美國展現的是力量。」他強調，特朗普認為，如果格陵蘭不成為美國的一部分，就不可能實現更強的安全保障。

國會內部分歧 哈塞特籲各方冷靜

另一方面，特朗普首席經濟顧問哈塞特在Fox News上暗示，特朗普仍願達成某種協議，呼籲各方冷靜下來重回談判桌，尋求雙贏方案。

同時，國會內部亦出現反對聲音。共和黨參議員Rand Paul直斥特朗普的做法「荒謬」，認為格陵蘭並無緊急狀況。民主黨參議員Chris Van Hollen更質疑特朗普是覬覦格陵蘭的礦產資源。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
2026-01-17 17:47 HKT
前童星意外枉死街頭終年33歲 被拖行一個街口慘死 警方公開CCTV曝光生前最後畫面
前童星意外枉死街頭終年33歲 被拖行一個街口慘死 警方公開CCTV曝光生前最後畫面
影視圈
16小時前
周焯華大女碩士畢業！「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英出席畢業禮 周梓潼擁名媛級Package
周焯華大女碩士畢業！「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英出席畢業禮 周梓潼擁名媛級Package
影視圈
19小時前
渣馬2026︱殉職消防何偉豪原定跑半馬 同袍帶號碼布完成心願 未婚妻發帖感謝
渣馬2026︱殉職消防何偉豪原定跑半馬 同袍帶號碼布完成心願 未婚妻發帖感謝
突發
3小時前
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
特朗普本周迎執政一周年 諸多政策擾全球 專家料「拋售美國」交易浮現
特朗普本周迎執政一周年 諸多政策擾全球 專家料「拋售美國」交易浮現
宏觀經濟
6小時前
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
飲食
2026-01-18 11:15 HKT
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 《陳真》、《功夫》成代表作 告別信曝光：原諒我不辭而別丨獨家
00:59
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 《陳真》、《功夫》成代表作 告別信曝光：原諒我不辭而別丨獨家
影視圈
14小時前
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
旅遊
20小時前