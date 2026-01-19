美財長貝森特撐美奪格陵蘭 稱歐洲太弱 暗示特朗普動用「緊急權力」

據彭博報道，美國財長貝森特周日表示，美國不會在接管格陵蘭的問題上退讓，直言歐洲實力太弱，無法保障自身安全。面對歐盟威脅終止去年達成的關稅協議，貝森特持強硬態度、選擇無視，並暗示特朗普正動用「緊急權力」來實現其目標。

歐盟領袖強烈譴責

為從丹麥手中奪取格陵蘭控制權，特朗普宣布，於2月1日起對來自八個歐洲國家的商品徵收10%關稅，並於6月進一步提升至25%。歐盟領袖對此強烈譴責，法國總統馬克龍更呼籲啟動歐盟最強力的報復機制。

貝森特指出，特朗普爭取格陵蘭島背後的理由，包括全球在北極地區的競爭、美國擬建「金色穹頂」導彈防禦系統，以及批評歐洲過去依賴俄羅斯能源，變相資助俄烏戰爭。

然而，貝森特在訪問時指，美歐關稅協議尚未最終落實，且特朗普是運用緊急權力行事，「歐洲人表現出軟弱，而美國展現的是力量。」他強調，特朗普認為，如果格陵蘭不成為美國的一部分，就不可能實現更強的安全保障。

國會內部分歧 哈塞特籲各方冷靜

另一方面，特朗普首席經濟顧問哈塞特在Fox News上暗示，特朗普仍願達成某種協議，呼籲各方冷靜下來重回談判桌，尋求雙贏方案。

同時，國會內部亦出現反對聲音。共和黨參議員Rand Paul直斥特朗普的做法「荒謬」，認為格陵蘭並無緊急狀況。民主黨參議員Chris Van Hollen更質疑特朗普是覬覦格陵蘭的礦產資源。