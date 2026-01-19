Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

儲局主席之爭有變 哈塞特或留白宮 貝萊德高層支持率急升

宏觀經濟
更新時間：10:27 2026-01-19 HKT
發佈時間：10:27 2026-01-19 HKT

據彭博報道，一度被視為聯儲局主席大熱門人選的白宮經濟顧問哈塞特周日暗示，美國總統特朗普極大機會將他留在白宮擔任現職，意味他將退出下任聯儲局主席的角逐。報道指，近期貝萊德（BlackRock）高層里德（Rick Rieder）的支持率急劇上升，部分人認為他較易獲參議院通過。

哈塞特於Fox News訪談節目上透露，他與特朗普一直討論，究竟他留在白宮西翼還是去聯儲局更適合。哈塞特認為，特朗普尚未對此作出決定。

另外，特朗普於上周在白宮的一場活動上對哈塞特展露出猶豫態度，稱「老實說，我其實想把你留在現在的位置上。」

提名人選或面臨更嚴格審查

美國司法部早前就聯儲局總部翻新工程對鮑威爾展開刑事調查，鮑威爾反擊指，這是為了逼迫央行減息的政治手段。參議院銀行委員會成員Thom Tillis警告，這將令特朗普的提名人面臨更嚴格審查。

據Axios報道，美國財政部長貝森特曾警告特朗普，調查已造成混亂，對金融市場不利。哈塞特在周日接受NBC訪問時則指，上周國債拍賣顯示「市場已經將視線投向更遠處」，並有信心參議院最終會通過特朗普的提名人選。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
2026-01-17 17:47 HKT
周焯華大女碩士畢業！「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英出席畢業禮 周梓潼擁名媛級Package
周焯華大女碩士畢業！「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英出席畢業禮 周梓潼擁名媛級Package
影視圈
17小時前
前童星意外枉死街頭終年33歲 被拖行一個街口慘死 警方公開CCTV曝光生前最後畫面
前童星意外枉死街頭終年33歲 被拖行一個街口慘死 警方公開CCTV曝光生前最後畫面
影視圈
15小時前
特朗普本周迎執政一周年 諸多政策擾全球 專家料「拋售美國」交易浮現
特朗普本周迎執政一周年 諸多政策擾全球 專家料「拋售美國」交易浮現
宏觀經濟
5小時前
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 《陳真》、《功夫》成代表作 告別信曝光：原諒我不辭而別丨獨家
00:59
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 《陳真》、《功夫》成代表作 告別信曝光：原諒我不辭而別丨獨家
影視圈
13小時前
渣馬2026︱殉職消防何偉豪原定跑半馬 同袍帶號碼布完成心願 未婚妻發帖感謝
渣馬2026︱殉職消防何偉豪原定跑半馬 同袍帶號碼布完成心願 未婚妻發帖感謝
突發
1小時前
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
旅遊
19小時前
渣馬｜ 周潤發陪鮑起靜轉跑10公里 率「幾百歲」明星隊齊衝線
即時體育
23小時前