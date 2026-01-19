儲局主席之爭有變 哈塞特或留白宮 貝萊德高層支持率急升

據彭博報道，一度被視為聯儲局主席大熱門人選的白宮經濟顧問哈塞特周日暗示，美國總統特朗普極大機會將他留在白宮擔任現職，意味他將退出下任聯儲局主席的角逐。報道指，近期貝萊德（BlackRock）高層里德（Rick Rieder）的支持率急劇上升，部分人認為他較易獲參議院通過。

哈塞特於Fox News訪談節目上透露，他與特朗普一直討論，究竟他留在白宮西翼還是去聯儲局更適合。哈塞特認為，特朗普尚未對此作出決定。

另外，特朗普於上周在白宮的一場活動上對哈塞特展露出猶豫態度，稱「老實說，我其實想把你留在現在的位置上。」

提名人選或面臨更嚴格審查

美國司法部早前就聯儲局總部翻新工程對鮑威爾展開刑事調查，鮑威爾反擊指，這是為了逼迫央行減息的政治手段。參議院銀行委員會成員Thom Tillis警告，這將令特朗普的提名人面臨更嚴格審查。

據Axios報道，美國財政部長貝森特曾警告特朗普，調查已造成混亂，對金融市場不利。哈塞特在周日接受NBC訪問時則指，上周國債拍賣顯示「市場已經將視線投向更遠處」，並有信心參議院最終會通過特朗普的提名人選。