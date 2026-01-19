中國能源安全新範式：從經濟理性到安全優先｜陳新燊

一、引言：戰略重心的歷史性轉移

中國能源戰略的底層邏輯正經歷一場脫胎換骨的歷史性重構。過去數十年間，在全球化紅利驅動下，我們秉持「經濟理性」原則，依托市場力量在全球範圍內尋求成本最優的能源供給，有力支撐了「世界工廠」的崛起。彼時，能源安全的核心要義聚焦於「供應的充足性」與「成本的可控性」。

然而，近年來地緣政治格局的劇烈震盪與供應鏈脆弱性的持續暴露，迫使國家戰略重心發生根本性偏移——「能源安全」已從經濟效率的附屬品，躍升為國家總體安全不可撼動的基石。這一轉向絕非局部政策調整，而是牽動全局的系統性戰略重構。

2026年全國能源工作會議明確提出「推動實現更高水平能源安全保障」，標誌著這場轉型已踏入攻堅克難的「深水區」。但戰略天平向安全的傾斜，必然伴隨高昂的「安全溢價」：通脹壓力的潛在攀升、製造業成本優勢的重新評估，以及成本分攤機制的重建、技術路徑的抉擇、市場平衡的再校準等一系列複雜挑戰，構成了轉型進程中必須直面並破解的現實課題。

二、戰略焦慮的根源：資源錯配與「馬六甲困境」

1. 高昂的「資源賬」

中國經濟體量與自身資源稟賦的錯配，構成了長期的戰略弱點。盡管國內勘探力度不斷加大，中國仍穩居全球最大原油和天然氣進口國地位。原油進口依賴度長期維持在70%至74%的高位，天然氣對外依存度也超過40%。這不僅導致每年數千億美元的巨額資本外流，更將國內經濟與美元匯率波動、國際大宗商品投機緊密綁定。一旦國際市場波動，輸入性通脹壓力便會如影隨形，直接侵蝕企業利潤與居民購買力。

2. 脆弱的「咽喉道」

能源物流通道的安全性同樣令人焦慮，集中體現為「馬六甲困境」。約80%的中東和非洲石油進口必須通過狹窄的馬六甲海峽。雖然實際發生軍事封鎖的概率較低且代價極高，但這種「Achilles heel阿喀琉斯之踵」式的風險，是任何大國都無法容忍的戰略隱患。任何對該水道的干擾，都將瞬間引爆能源價格，對經濟造成毀滅性打擊。

3. 複雜的「地緣棋」

美國對伊朗、委內瑞拉等產油國的制裁，使得中國通過多元化進口來源分散風險的努力變得複雜。因此，構建不依賴單一海上通道的能源運輸體系，成為當務之急。目前，中俄、中哈、中緬三條陸上管道已能覆蓋約25%的油氣進口需求，為供應增加了一層緩沖，但根本性的依賴問題仍未解決。這迫使中國必須構建一套不依賴海上通道、不受制於地緣封鎖的全新能源體系。

三、戰略重構：支付「安全溢價」 重塑能源屬性

1. 量化「安全溢價」

中國能源戰略的本質變化在於價值排序的調整：昂貴但可控的能源，優於廉價但脆弱的進口。但這筆「安全溢價」 （Security Premium）賬單不菲。

在煤炭領域，5500大卡國產煤到廠價約為810元/噸，而同熱值進口煤僅約700元/噸，價差達110元。電力領域同樣如此，新疆風光配儲後的度電成本約0.45元，而廣東天然氣發電成本僅0.28元/度，價差0.17元。

粗略測算，若2026年全社會用電量達9.8萬億度，需要財政補貼才能減輕其中30%此類溢價，年度額外成本可能高達3500億元人民幣，約等於兩大國有銀行的年度凈利潤總和。這筆成本最終會以財政補貼、工業電價上浮或企業資本開支的形式，由全社會分擔。

能源安全，從此不再是一個抽象概念，而是一筆筆真金白銀的財務賬單。

2. 從「資源型」到「製造型」能源

更深層的變革在於能源屬性的重定義。石油天然氣是「提取型」資源，中國先天不足；而風光儲（風力發電、光伏發電和大容量儲能）是「製造型」能源，核心在於工業能力。

中國擁有全球最完整的工業體系，正將這一優勢轉化為能源安全優勢。通過大規模部署，我們將荒蕪沙漠轉化為受控的「綠色油田」，將安全主動權從地質資源國手中奪回，掌握在自己製造業手中。

四、核心戰場：新疆 能源安全「陸上航母」

1. 戰略縱深與資源稟賦

新疆的戰略地位將被提升至前所未有的高度。它不再僅是邊疆，而是中國能源新戰略的「陸上航母」。深居內陸的地理特性使其免受海上封鎖威脅。作為全國十大風區、五大光區的核心，新疆新能源裝機已突破1.36億千瓦，佔總裝機一半以上，穩居全國前列。作為「風光」富集區，新疆新能源裝機佔比已超四成，是名副其實的能源新基地。

2. 消納與外送的挑戰

然而，新疆新能源面臨嚴峻的消納挑戰。本地用電量僅佔全國3%，高度依賴外送。現有外送通道滿送功率下，仍有約40%的電量需本地消納。若本地需求跟不上，棄風棄光率可能回升，導致運營商現金流惡化。新疆的出路在於發展「電-鋁-氫」等高耗能產業，但這需要巨大的產業協同與市場消化能力，是一場複雜的系統工程。

五、辯證統一：煤炭「兜底」角色與挑戰

1. 煤炭的角色重構

中國能源安全新範式並非否定傳統能源，而是構建「傳統兜底、新能源主導」的雙軌制。煤炭從「主要引擎」轉變為「終極安全網」。盡管新能源裝機激增，煤炭依然提供著不可替代的基荷保障。2025年，煤炭發電份額仍維持在51%左右，新增煤電更多是為了極端情況下的系統保底。它是極端情況下的系統保底。

2. 煤炭面臨的悖論

煤炭的兜底角色也面臨多重悖論。價格上，國產煤價高於進口煤約15%，相當於用資源稅替代了運費風險。運輸上，北煤南運的鐵路運力已近飽和。氣候上，雙碳目標要求2026-2030年累計減排10%，若煤電過度擴張，後期可能面臨提前退役風險，導致資本沉沒。煤炭的定位，需在安全、成本與氣候目標間取得艱難平衡。

六、新興力量：氫能與核能戰略補位

在能源安全新範式中，氫能與核能不再僅僅是「新能源」，而是被賦予了戰略補充的關鍵角色，旨在解決風光儲無法覆蓋的深層矛盾。2026年全國能源工作會議已將二者列為未來戰略產業，凸顯其在多元化能源體系中的核心價值，既是實現碳中和目標的重要支撐，也是提升能源自主性的戰略抓手。

1. 氫能：工業脫碳與儲能終極方案

氫能，特別是利用棄風棄光電力生產的綠氫，正從示範走向規模化。截至2025年底，中國綠色氫產能已超29萬噸/年，2026年預計新增20萬噸/年以上，累計產能將突破50萬噸/年。其應用場景覆蓋冶金、煉油、交通等重點領域，可替代傳統灰氫實現深度脫碳。在新疆等新能源富集區，富餘風光電可直接用於綠氫生產，結合氫氨、氫甲醇等轉化項目形成「電-氫」產業鏈，既緩解了新能源消納難題，又提升了能源存儲靈活性，有效緩沖間歇性新能源波動對電網的衝擊。當前核心挑戰集中在成本高企（綠氫生產成本約20-30元/公斤）與基礎設施配套不足，需通過政策補貼、標準體系構建等方式持續推動產業成熟。

2. 核能：穩定基荷壓艙石

如果說風光是「增量」，核能則是「穩量」。核能提供著近乎零碳且不受天氣影響的穩定基荷電力。目前核電佔中國發電量的5%，目標是到2040年提升至10%。作為清潔低碳的穩定電源，核能可與間歇性新能源形成互補，降低對煤炭等化石能源的兜底依賴，在保障能源安全的同時助力雙碳目標落地。在「沙戈荒」大型基地外送中，核電的高能量密度和穩定性是保障外送通道利用率的關鍵。雖然面臨建設周期長、公眾接受度等挑戰，但其在全生命周期內極低的碳排放和極高的運行小時數，使其成為實現碳中和目標中兼具安全與效率的「定海神針」。

七、投資視角：從普漲到精選 關注「安全溢價」兌現

1. 行業洗牌在即

資本市場曾給予新能源極高熱情，但行業高速擴張背後隱藏著產能過剩。光伏組件、風機、儲能電芯的產能擴張速度遠超需求增速，預計2026年行業產能利用率將大幅下降，價格戰一觸即發。行業普漲的「Beta Rally 貝塔行情」 已近尾聲，未來將進入殘酷的「Alpha Contention 阿爾法角逐」，只有具備成本優勢與現金流管理能力的企業才能生存。

2. 財政與政策退坡

財政補貼逐步退坡，可再生能源補貼欠款雖在縮減，但2026年將全面轉向「綠證+平價」模式，企業現金流面臨壓力。此外，歐美計劃從2026年起對中國光伏、儲能徵收20%至30%的關稅，出口佔比高的企業將面臨去庫存挑戰。國際貿易壁壘，進一步加劇了企業的生存壓力。

3. 投資者應關注的關鍵指標

在「安全溢價」的敘事下，投資者需穿透宏大敘事，關注可驗證的微觀指標：

價差監測：國產與進口煤價差是否持續高於120元/噸，儲能套利價差能否穩定，特高壓外送利用小時數。

現金流閾值：風光運營商的自由現金流與凈利潤比值，儲能項目內部收益率是否覆蓋資本成本。

政策日歷：碳市場擴容、綠電合約履約等監管節點，這些將重新定價能源資產。

地緣政治期權：油價高波動時，戰略儲備釋放概率與管道運輸溢價，相關資產可能成為對沖工具。

八、結語：一場關乎國運「長跑」

中國正在實施一項龐大而精密的能源安全戰略轉型，旨在降低對全球石油市場的依賴，將主動權掌握在自己手中。利用製造業優勢，將內陸腹地轉化為「發電廠」，輔以巨額儲能投資，將能源生命線從脆弱的海上轉移到廣袤的大陸深處。

2026年作為「十五五」規劃的關鍵之首年，將進一步推動能源安全向更高水平邁進。這場轉型的本質，是通過能源屬性的轉變，重塑國家能源安全的底層邏輯。它既是一場關乎國運的戰略長征，也是一項需支付高昂成本的經濟工程。

對政策制定者而言，這是基於長遠安全的理性選擇；對投資者而言，則需在安全與效率、戰略與市場之間尋找平衡點。未來，技術創新、體制改革與成本分攤，將持續考驗各方智慧。這是一場沒有終點的馬拉松，唯有持續創新與動態平衡，方能抵達能源安全與綠色發展的彼岸。

陳新燊

作者簡介：資深金融人

現任全國資產管理標準化技術委員會顧問

相關文章：

中國金融深水區：如何讓「無形」變「有價」 長鑫存儲籌上市反思｜陳新燊