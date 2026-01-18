羅伯特清崎揚言白銀升至107美元 疑諷刺馬斯克

投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）在社交平台X發文預測，白銀價格本周一（19日）將從每盎斯91美元升至每盎斯107美元，意味潛在升幅將高逾17%。

稱「Tesla將會拿不到白銀」

他又在帖文中提到，Tesla將會拿不到白銀（Tesla cannot get silver）。此舉被外界視為回應馬斯克（Elon Musk）去年12月底稱白銀飆升並不是好事的言論，並帶有「幸災樂禍」的意味。

事實上，馬斯克曾直言白銀飆升「不是好事」，並表示白銀在眾多工業生產中不可或缺，其角色不僅是避險資產，更是關鍵的工業金屬，廣泛應用於電動車、光伏、電子及醫療等領域。