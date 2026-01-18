Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

羅伯特清崎揚言白銀升至107美元 疑諷刺馬斯克

宏觀經濟
更新時間：17:24 2026-01-18 HKT
發佈時間：17:24 2026-01-18 HKT

投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）在社交平台X發文預測，白銀價格本周一（19日）將從每盎斯91美元升至每盎斯107美元，意味潛在升幅將高逾17%。

稱「Tesla將會拿不到白銀」

他又在帖文中提到，Tesla將會拿不到白銀（Tesla cannot get silver）。此舉被外界視為回應馬斯克（Elon Musk）去年12月底稱白銀飆升並不是好事的言論，並帶有「幸災樂禍」的意味。

事實上，馬斯克曾直言白銀飆升「不是好事」，並表示白銀在眾多工業生產中不可或缺，其角色不僅是避險資產，更是關鍵的工業金屬，廣泛應用於電動車、光伏、電子及醫療等領域。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 武打經典作無數 《陳真》、《功夫》深入民心丨獨家
00:59
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 武打經典作無數 《陳真》、《功夫》深入民心丨獨家
影視圈
3小時前
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
影視圈
6小時前
渣打馬拉松2026 ‧ 持續更新
01:34
渣打馬拉松2026︱田總：得獎名單暫無調亂號碼布情況 10名海外精英跑手獲金級成績
社會
2小時前
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
01:04
渣打馬拉松2026︱累計59名跑手送院 兩危殆三嚴重
突發
1小時前
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
飲食
2026-01-17 15:47 HKT
「東張女神」慶祝父親生日揭「會長」身份 媽媽靚樣似岑麗香 傳戀TVB小生被指係有錢女
「東張女神」慶祝父親生日揭「會長」身份 媽媽靚樣似岑麗香 傳戀TVB小生被指係有錢女
影視圈
7小時前
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
飲食
2026-01-17 16:37 HKT
梁小龍離世丨曾有兩段婚姻隱婚誕女 前妻黎愛蓮傳遭家暴捲夫仇家襲擊致毀容
梁小龍離世丨曾有兩段婚姻隱婚誕女 前妻黎愛蓮傳遭家暴捲夫仇家襲擊致毀容
影視圈
2小時前
車cam直擊｜上水單車婦過馬路 遭客貨車撞斃 司機涉危駕被捕
00:17
車cam直擊｜上水單車婦過馬路 遭客貨車撞斃 司機涉危駕被捕
突發
3小時前