特朗普本周迎執政一周年 諸多政策擾全球 專家料「拋售美國」交易浮現

美國總統特朗普本周二（20日）迎來第二任期執政一周年之前，連環拋出震撼市場的言論或政策，包括向聯儲局主席鮑威爾施壓、銷售委內瑞拉石油、通過「兩房」購買2,000億美元抵押貸款債券、禁止軍工股派息、設立信用卡息率上限，以至最新因格陵蘭問題對多個歐洲國家加徵關稅等，令市場憂慮美國經濟前景，甚至出現「拋售美國」（Sell America）交易浪潮的討論。Pagoda智庫共同創辦人及經濟研究總監徐家健接受《星島頭條》訪問時亦認為，雖然資金未必會大規模拋售美國資產，但新部署會趨向分散，並流向黃金或亞洲市場資產等避險。

未來聯儲局獨立性成疑

所謂「拋售美國」交易，意指投資者同時拋售美國股票、美國國債與美元資產，其中一個原因正是對聯儲局獨立性的憂慮。事實上，特朗普自第二次上任總統以來，多次批評鮑威爾不肯減息，甚至辱罵他是「太遲先生」及「傻瓜」；而美國司法部年初針對聯儲局大樓翻新案對鮑威爾展開調查及發出傳票，更是觸動了市場對聯儲局獨立性的敏感神經。

不過，有意見認為白宮對聯儲局施壓可能有反效果，促使官員在政策立場上更謹慎、甚至偏鷹，而鮑威爾更可能在辭任主席後，以理事身份持續影響貨幣政策。另有投資者可能開始所謂的「TACO交易」，預期特朗普最終會退縮及緩和立場。

徐家健則認為，特朗普難以真正影響聯儲局政策，因貨幣決策靠委員會投票，並非主席一人說了算。據芝商所FedWatch工具顯示，聯儲局本月減息機會率只有4.4%，3月減息機會率亦僅約兩成。對於聯儲局大樓超支的調查，徐家健更直言與貨幣政策無直接關係。

對軍工股不會做得太絕

另一方面，特朗普計劃大增軍費的同時，又向傳統支持共和黨的軍工板塊「開刀」，批評雷神（RTX）、洛克希德馬丁（LMT）等國防承包商將利潤優先於國家安全，更威脅除非能按時及按預算交付產品，並達到卓越水平，否則將禁止回購股份及派發股息。

徐家健認為，「若企業被禁止派息，在缺乏本業高回報項目下，資金可能被迫投向非核心或低回報領域」，反而違背了特朗普希望企業「做好軍備」的原意。他續指，更有效做法應是透過稅務優惠提供誘因，而非強行禁止派息，即使政策短期或對股價有影響，但他相信特朗普不會做得太絕，畢竟軍工股某程度上也是其「金主」。

收緊信用卡息率非災難性

此外，特朗普早前宣布在其執政一周年當日（20日）起，實施為期一年的信用卡利率上限，將最高年利率強制鎖定在10厘，遠低於目前普遍逾20厘的水平。徐家健預計，此政策對發卡銀行盈利確有影響，但幅度未必很大，因為高息背後包含壞賬風險，將利率壓低至10厘後，雖然減少了部份收入，但銀行可透過收緊額度及減少優惠等方式減輕衝擊，不會構成災難性影響，更不會引發經濟衰退。他又強調，美國經濟真正風險在於AI板塊估值過高，若科技股泡沫爆破，屆時才會拖累整體市場。

美國銷售委內瑞拉石油方面，有意見認為其佔全球石油供應量不多，因此對油價影響不大；同樣，特朗普指示聯邦住房金融局（FHFA）要求房利美與房地美動用約2,000億美元現金，直接買入抵押貸款支持證券（MBS）以壓低房貸利率，被視為「總統版QE」，但相比於9萬億美元規模的MBS市場，預期影響亦短暫。

逐步增持黃金及亞洲股市

整體而言，縱使美國政策面臨眾多不確定性，但市場似乎普遍認為成效不大，最終會否促使資金撤出美國呢？徐家健表示，市場已逐步「拋售美國」，但未必會出現恐慌性拋售，而是在部署新資金時，傾向避開美國資產；他續指，除了政策影響外，大家也擔心美元貶值、債務高企，以及歐洲對美國處理地緣政治如烏克蘭、以色列及格陵蘭等失去信心。

至於外資對港股及A股看法，徐家健認為相比早幾年的風向已變，市場認為中國經濟「打唔死」、「已經見底」，反而美國風險增加，間接令亞洲市場的低估值更吸引。他預期，之前撤出的資金有望逐步回流至中港市場，建議投資者應適度調整資產配置，不必沽清美股，但可調低美股比例，並相應增持黃金及亞洲股市以作防禦。

