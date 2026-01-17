特朗普坦言不想哈塞特任聯儲局主席 「我們不想失去他」

美國總統特朗普公開表示，不想讓哈塞特（Kevin Hassett）接任聯儲局主席，直言：「我們不想失去他。」

政府會失去經濟代言人

特朗普周五表示，如果哈塞特不再當國家經濟委員會主任，其政府將失去其中一位最有力的經濟代言人。哈塞特一直被視為接替鮑威爾出任聯儲局主席的熱門人選之一。

他在白宮活動上當面對哈塞特說：「如果你想知道真相的話，我其實希望你留在現在的位子上，如果我調走他（哈塞特），這些聯儲局的傢伙——尤其是我們現在的這位——他們不怎麼說話。那樣我會失去你的。這讓我非常擔心。」

參議院或阻礙人事任命

特朗普提名聯儲局主席，或會在擁有提名確認權的參議院遭遇阻礙。在銀行委員會舉足輕重的共和黨成員Thom Tillis誓言，在司法部對聯儲局的調查解決前會反對總統的任何人事任命。其他共和黨參議員也對調查表示反對。

特朗普統在周五的講話中沒有提及這場爭議，但表示他的主席遴選尚未塵埃落定。他不久前曾說，計劃在幾周內宣布主席的提名人。

沃什料成熱門人選

分析師立即推測，特朗普的言論使前聯儲局理事沃什（Kevin Warsh）成為熱門人選。Evercore ISI央行策略主管Krishna Guha在致客戶的一份報告中表示，這一消息將「使沃什在接替鮑威爾擔任聯儲局主席的競爭中躍居領先地位」。

財政部長貝森特周五受訪時，被問及沃什的前景時，「只有總統知道他將提名誰。這是他的特權。」

貝森特表示，相信特朗普提名的候選人將很快獲得確認，「我認為這將是一位有分量的人，一位關心聯儲局完整性，關心雙重使命的人。」又指被提名者將是「市場會尊重且世界領導人會尊重的人」。

貝森特又透露，貝萊德的高管里德（Rick Rieder）周四也參加了下任主席最終面試。

