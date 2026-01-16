Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中證監：今年堅持穩字當頭 鞏固市場穩中向好勢頭

宏觀經濟
更新時間：18:04 2026-01-16 HKT
發佈時間：18:04 2026-01-16 HKT

中證監召開2026年工作會議，總結2025年工作，分析當前形勢，研究部署2026年工作。會議強調將會，堅持穩字當頭，鞏固市場穩中向好勢頭，全力營造「長錢長投」的市場生態。

2025年全年IPO、再融資合計1.26萬億元

會議總結了2025年的工作指出，去年全面強化五大監管，加速建構財務造假綜合懲防體系，開展打擊私募基金違法違規專項工作，全年查辦證券期貨違法案件701件，罰款154.7億元（人民幣，下同）。同時修訂重大資產重組管理辦法，啟動公募基金改革，全年上市公司現金分紅回購合計2.68萬億元。以及健全股債期產品及服務體系，全年IPO、再融資合計1.26萬億元，交易所債券市場發行各類債券16.3萬億元，平穩上市18個期貨選擇權品種，多層次資本市場功能有力發揮等。

展望2026年，會議指出，當前資本市場整體穩中向好，但仍面臨內外風險交織、新舊矛盾疊加的複雜嚴峻挑戰。 中證監將堅持穩中求進、提質增效，緊扣防風險、強監管、促進高品質發展的工作主線，持續深化資本市場投融資綜合改革，提高制度包容性、適應性和競爭力、吸引力，努力實現質的有效提升和量的合理增長，切實增強市場內在穩定性，更好助力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期。

具體而言，包括堅持穩字當頭，鞏固市場穩中向好勢頭。全方位加強市場監測預警，及時做好逆週期調節，強化交易監管和資訊揭露監管，嚴肅查處過度炒作乃至操縱市場等違法行為，堅決防止市場大起大落。持續拓寬中長期資金來源管道及方式，推出各類適配長期投資的產品及風險管理工具，積極引導長期投資、理性投資、價值投資，全力營造「長錢長投」的市場生態。

二是堅持改革攻堅，不斷提升服務高品質發展，提升多層次股權市場包容性適應性，啟動實施深化創業板改革。及堅持依法從嚴，著力提升監理執法成效及震懾力等。
 

