阿根廷總統「休克療法」救經濟 裁數萬公務員 兩年間通脹率自200%急回落 首見盈餘

阿根廷兩年前經濟幾近崩潰，總統米萊（Javier Milei）實施了震驚全球的「休克療法」，包括大幅削減公共開支等激進措施；結果兩年後似乎已度過「最危險階段」，今年1月更宣布「迅速償還」美國財政部向其提供的200億美元換匯額度中的部份款項。不過，即使當地通脹率從歷史高位急劇回落、預算實現罕見盈餘，但其公共債務持續攀升、外部依賴未減，同時也付出了不少的社會陣痛。

兩年前接手 經濟陷崩潰邊緣

綜合外媒報道，米萊在2023年底接手政權時，阿根廷正處於經濟崩潰邊緣，通脹率超過200%，財政赤字佔GDP的15%，國家幾乎喪失借款能力。其後米萊以極為激進方式應對，包括大幅削減公共開支、裁減數萬名公務員，並廢除了租金管制與取消公共交通和能源補貼。

阿根廷還推行了包括民航領域在內多項放鬆管制政策，如簡化私人飛行手續、放寬商業航班飛行員配置要求，以提振航空業和低空經濟。同時，通過 《投資促進計劃》（RIGI） 為大額外國投資提供長期稅收優惠，吸引了礦業（鋰、銅）和能源領域投資，迄今已宣布投資總額達310億美元。

首現財政盈餘 通脹高位回落

經過大幅改革後，當地2024年3月實現了幾十年以來首次財政盈餘，2025年全年通脹率降至31.5%。據阿根廷天主教大學（UCA）數據顯示，貧窮率亦由57%高位降至36%，是2018年以來最低。廢除租金管制法後，實際租金下降了30%，市場供應量則增加兩倍。國際貨幣基金組織（IMF）更預計，2026年阿根廷經濟增長率可達4.5%，為拉美地區最高之一。

此外，阿根廷上周和德國公司達成協議，就供應液化天然氣（LNG）展開合作。此外，受益於低廉的能源成本、寬鬆的監管環境及國民對科技的高度熱情，阿根廷也希望借助外國投資，發展成AI中心。

美國財長貝森特今年1月10日更宣布，阿根廷「迅速償還」了首筆25億美元提款。這些款項源於美國去年10月批准的200億美元貨幣互換額度，使阿根廷獲得稀缺的美元，避免了當地貨幣在米萊選舉前遭受破壞性貶值，當時更曾引發美國國內的政治爭議，指責這違背了「美國優先」的議程。

值得留意的是，阿根廷央行數據顯示，在償還美國財政部債務前一周，其對「國際組織」債務增加了與償還金額相當數字，但未有透露新債權方身份。

數據改善背後 社會陣痛沉重

在經濟數據改善背後，亦引發了沉重的社會陣痛，令民眾生活惡化，例如取消能源補貼後，電費在短時間內飆升數倍；儘管貧窮率下降，就業市場依然脆弱，失業率在2025年初達到8%的四年高位，同時超過40%的勞動力正從事非正式工作。

阿根廷的公共債務總額在米萊執政兩年多，更增加了近300億美元至4,255.56億美元，其中外幣債務佔比高達58%，使經濟極易受匯率波動衝擊。雖然2025年債務總額較前一年略有下降，但2026年仍需償還超過180億美元債務，融資壓力巨大。

未來仍具挑戰 儲備微不足道

展望未來，米萊的改革仍面臨多重挑戰，其中政府計劃推動勞動法、退休金和稅制改革，雖然預期會使企業更容易將非正式員工納入正式編制，但可能會引發工會反對和罷工行動，甚至是政治暴力。此外，阿根廷依靠大豆和石油出口賺取外匯，但兩者國際價格走低，可能制約外匯收入增長。

另一方面，米萊政府此前依靠特朗普政府提供資金支援以穩定匯率，但若今年11月美國中期選舉後，特朗普政治力量有所削弱，後續援助及貿易談判或生變數。阿根廷最大貿易夥伴巴西亦將於10月舉行大選，可能影響雙邊貿易、匯率及阿根廷人的跨境消費，進一步衝擊阿根廷美元儲備。事實上，阿根廷中央銀行目前外匯儲備仍微不足道，約440億美元淨儲備幾乎全部由貸款和其他負債組成。

