全球央行據報草擬聲明撐鮑威爾 料以國際清算銀行名義發布

宏觀經濟
更新時間：17:07 2026-01-13 HKT
發佈時間：17:07 2026-01-13 HKT

彭博引述知情人士報道，全球央行官員正在準備一份聲明，以示對美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)的支持。

報道指，這份聯合聲明預計將以國際清算銀行(BIS)名義發布，並開放給所有央行簽署。由於時區差異，各國貨幣政策負責人需要時間協調語言表述，該聲明可能最早於周二（13日）發布。

美國聯儲局近日收到了司法部大陪審團的傳票，威脅要進行刑事起訴，鮑威爾表示，這與他6月在國會就聯儲局總部翻新工程所作的證詞有關。他日前罕見反擊，表示上述舉動「應被視為政府威脅，以及持續施壓的更廣泛背景」。鮑威爾指，檢察官對其相關指控都是「藉口」，直言遭調查是因為聯儲局「沒有遵從總統意願」來設定利率，調查意在對儲局施壓。

相關文章：鮑威爾稱刑事調查僅藉口 真正動機是「不按總統偏好制定利率」

加國央行行長：全力支持

加拿大銀行行長麥克萊姆(Tiff Macklem)周一發聲明，向鮑威爾提供「全力支持（full support）」，稱他「體現了公共服務的最高標準」。他向彭博表示，鮑威爾在困難情況下表現出色，引導聯儲局根據證據，而非政治做出貨幣政策決定。

歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)也多次強調貨幣政策獨立性的重要性，並為鮑威爾辯護和讚揚。

