美台據報近達成協議 降關稅至15% 料月內公佈 台積電需加大美國投資

美國總統特朗普宣布對任何與伊朗有貿易往來的國家即時徵收25%關稅之際，《紐約時報》引述消息指出，美國與台灣接近達成貿易協議，美國會將台灣貨物的關稅稅率下調至15%，預計在本月內公布，同時台積電（TSM）會加大在美國的投資，該股周一升2.5%至331.77美元。

與日韓進口關稅稅率一致

報道指出，有關協議正在進行法律審查，有望在本月公布，而且這與美國去年達成協議的亞洲盟友日本和韓國進口關稅稅率一致。目前台灣產品進口商將商品運入美國時需支付20%關稅，但特朗普政府對半導體和許多電子產品均給予了關稅豁免。

此外，作為協議的一部分，台積電將承諾在亞利桑那州新建至少5座半導體工廠，使其在該州工廠數量大致翻一倍。惟目前尚不清楚具體時間表，台積電發言人亦拒絕置評，美國貿易代表辦公室和商務部均未對此發表評論。

報道提到，台積電自2020年以來已在亞利桑那州建成一座工廠，第二座正在建設中，計劃於2028年投產，公司此前已經承諾未來幾年再建4座。但作為美台貿易談判的一部分，該公司同意至少再增加5座。