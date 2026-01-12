去年按揭保險提取7098宗 按年減少24% 見10年新低
金管局旗下按揭證券公司公布，去年按揭保險提取宗數為7098宗，按年減少24%，為2015年來新低，涉及金額351.88億元，按年減少26.5%，較2019年的333億元更低，為歷史新低。
單計12月，按揭保險提取宗數為504宗，涉及金額25.36億元，其中一手市場佔比41%，另59%涉及二手市場。
新批宗數較24年減少23.48%
按揭證券公司指出，去年新批宗數為1.58萬宗，較2024年減少23.5%，創2015年來新低；涉及金額795.5億元，按年少26.2%，為2018年以來新低。其中有62%涉及二手市場，38%涉及一手市場。
該公司另指，去年12月按揭保險申請宗數為1040宗，涉及金額55.53億元。其中一手市場佔比32%，另68%涉及二手市場。
