中國要贏AI競賽靠電力優勢 馬斯克料產量達美國3倍 「晶片影響隨時間減弱」

全球AI熱潮下，除了晶片技術備受關注外，其發展亦離不開電力供應。全球首富馬斯克（Elon Musk）近日在一個訪問時更表示，在中美AI競賽中，雖然美國暫時領先，但中國可憑藉電力生產規模優勢縮小差距，並有望在AI運算領域中引領世界。事實上，高盛一份報告亦印證該說法，指美國幾乎所有電網都面臨容量不足的瓶頸，而中國到2030年備用的電力容量不僅能滿足自身需求，更會是全球數據中心預期總需求的3倍以上。

馬斯克：中國將攻克晶片技術

馬斯克上周在一個名為「Moonshots」的播客節目中表示，電力供應是AI系統擴展規模的限制因素，而中國在AI競賽中的決定性優勢在於其電力生產規模。他估計，2026年中國電力產量將會達到美國的近3倍，使其有能力支援高耗能的AI數據中心。

另外，馬斯克認為美國即使致力於限制中國獲取先進半導體，但這些限制的影響會隨着時間推移而減弱。他又表示，晶片性能的前沿領域存在邊際效益遞減，中國終將「攻克晶片技術」，就算沒有最先進的設計，中國也可能迎頭趕上。

事實上，早前微軟行政總裁Satya Nadella也坦言，「當前最大挑戰不是算力，而是電力」，若供電不足，部分AI晶片恐面臨閒置風險。此外，英偉達（Nvidia）CEO黃仁勳去年亦曾表示，「中國將贏得AI競賽」，理由是更有利的監管環境和更低的能源成本。

大摩：美2028年電力缺口大

若將晶片視作AI的「大腦」，那麼電力就是AI的「血液」，當「血液」跟不上，即使「大腦」發展得多麼先進，AI亦只能原地踏步。目前美國AI產業的確面臨嚴峻的能源考驗，大摩分析師Stephen Byrd曾在去年11月警示，受AI數據中心龐大電力需求衝擊，美國恐於2028年陷入高達20%的電力缺口，潛在缺口達13至44吉瓦，相當於逾3,300萬戶家庭的每年用電量。

高盛全球大宗商品研究聯席主管Samantha Dart亦指，美國的新增發電能力跟不上增長的需求，按行業慣例，電網需要保持至少15%的備用裕度，才能在峰值負荷與可用發電能力間形成安全空間，但目前美國部分電網仍低於該水平。隨着數據中心持續拉動用電需求，備用不足的問題在未來將會進一步惡化。

高盛此前已指出，美國數據中心已消耗美國約6%的電力，預計到2030年，該比例還會上升至11%，而衡量電網可靠性的有效備用電力容量指標卻從5年前的26%下降到19%，在全美13個區域電網中，8個已達到或低於該臨界值。

中國已形成多元能源體系

反觀中國的電力供應情況，中國國家數據局局長劉烈宏在去年3月曾表示，「在中國，電力是我們的優勢。」高盛亦指出，經過2021年以來的大規模電力建設，中國在可再生能源、煤電、核電等領域已形成多元能源體系，預計到2030年，中國將擁有約4億千瓦的備用電力容量，是全球數據中心預期總需求的3倍以上。

據內媒指出，去年全國「西電東送」規模已達到3.4億千瓦，佔全國最大用電負荷的23%左右。到2030年，電網資源優化配置能力將繼續增強，「西電東送」規模將超過4.2億千瓦，更指中國電網已成全球輸電能力最強、運行電壓等級最高、新能源併網規模最大、安全運行記錄最長的特大型電網。

內蒙古變「草原雲谷」 蘋果阿里紛進駐

中國豐富且低廉的電力資源，正成為其AI產業發展的重要優勢。據內媒報道，中國企業如DeepSeek等正依靠成本優勢，以更低的價格開發高質量AI模型，有效彌補國內晶片技術的不足。

報道指，內蒙古烏蘭察布市已成為中國AI產業新興重鎮，更被譽為「草原雲谷」。得益於凉爽氣候與低廉電價，蘋果、阿里（9988）和華為等科技巨頭紛紛在此設立數據中心，電動車製作商小鵬汽車（9868）等公司也在此訓練AI模型並處理AI工作負載。過去5年，該地區GDP增長50%，數據中心用電量增長7倍多。截至去年6月，當地已吸引約350億美元的算力產業投資。

電價為美國部分地區一半

自2021年「東數西算」計劃推出以來，中國積極利用西部豐富電力資源滿足東部人口密集地區的數據處理需求。中國目前發電裝機容量達3.75太瓦，是美國的兩倍多。國家能源局數據顯示，中國數據中心透過長期購電協議獲得的電價低至每千瓦時3美分，僅為美國部分地區的一半不到。此外，到2028年，中國還計劃通過連接數百個數據中心，構建一個共享的全國性計算池，亦可稱其為「國家雲」。

在核電領域，根據中國核能行業協會去年4月的數據，中國在運、在建和核准建設的核電機組共102台，總裝機容量達1.13億千瓦，規模首次躍居世界第一。同時，中國在西藏建設的雅江水電站預計發電量將達三峽大壩的3倍。

報道還引述Bernstein半導體分析師林慶遠指出，雖然中國短期內仍受制於先進晶片短缺，但電力優勢使其在AI競賽中保持競爭力，「AI競賽持續時間越長，中國縮小差距的機會就越多。」