鮑威爾稱刑事調查僅藉口 真正動機是「不按總統偏好制定利率」

宏觀經濟
更新時間：10:20 2026-01-12 HKT
發佈時間：10:20 2026-01-12 HKT

據《紐約時報》引述消息報道，聯邦檢察官已對聯儲局主席鮑威爾展開刑事調查，涉及其位於華盛頓總部大樓的翻新工程爭議。不過，鮑威爾隨後發聲明表示，這項威脅並非針對他去年6月的證詞，也非針對聯儲局建築翻新工程本身，更非針對國會監督權。他強調，上述只是藉口，真正的動機在於聯儲局依據經濟數據，而非總統個人偏好制定利率政策。

反問政策是否要屈從政治壓力

鮑威爾提到，美國司法部已向聯儲局發出了大陪審團傳票，並進一步警告稱，聯儲局是否仍能根據經濟實況與證據設定利率，還是貨幣政策將屈從於政治壓力或恐嚇。他又表示，將繼續恪守參議院確認的職責，以正直之心履行使命。

報道指出，華盛頓聯邦檢察官辦公室正調查鮑威爾是否就翻新工程的規模向國會作出不實陳述。值得注意的是，批准這項調查的是去年由美國總統特朗普任命的檢察官Jeanine Pirro，於去年11月批准相關查詢。

白宮批評儲局翻新工程「浮誇」

特朗普此前已多次要求鮑威爾辭職，並批評該翻新項目。去年7月，白宮管理及預算辦公室主任Russell Vought曾去信鮑威爾，直指總統對其管理聯儲局的方式，以及對總部進行「浮誇的翻新」感到「極度困擾」。

根據預算文件顯示，聯儲局對華盛頓兩座歷史建築的翻新估算成本今年已攀升至25億美元，較2023年最初估算的19億美元大幅增加。聯儲局在2025年預算中曾解釋，項目成本上漲主要受機電管道行業的競標價格上漲，令建築成本估算持續增加。

