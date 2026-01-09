特朗普召集20石油企業巨頭入白宮 擬斥資千億美元重建委內瑞拉

據彭博報道，美國總統特朗普周五將於白宮與近20名石油高層及官員會面，推動重建委內瑞拉受重創的能源行業。報道指，該會議匯聚多名美國石油界頂尖人物，包括雪佛龍、埃克森美孚、康菲石油及其他公司代表，預計將討論如何重振委內瑞拉因多年設施失修、投資減少及外資撤離而暴跌的石油產量。

報道亦透露，石油貿易商Vitol Group和Trafigura Group、持在當地擁有大型油田股份的西班牙Repsol SA，以及煉油商和至少一家油田服務公司亦計劃出席。印度信實工業（Reliance）據報亦在受邀之列。

時間表超特朗普任期

儘管委內瑞拉擁有全球最大的石油儲量，但多年來管道和其他基礎設施嚴重損壞，修復全部設施可能需要數年時間。分析師估計，這項努力在未來十年可能耗資高達1000億美元，時間表遠超特朗普的任期。

特朗普周四在Fox News訪問中透露，將與世界上最大的石油商會面，他們將重建整個石油基礎設施，並將花費至少1,000億美元。

美擬售5000萬桶委內瑞拉原油

美國能源部長Chris Wright周三披露，美國政府計劃無限期控制委內瑞拉未來的石油銷售，並將收益存入美國賬戶。特朗普指，委內瑞拉將釋出多達5000萬桶石油供美方出售，按現價計算價值約28億美元，收益將惠及美國及委內瑞拉人民。