渣打支持市建局兩筆合共80億港元債券定價

渣打銀行表示，作為聯席全球協調行，支持巿區重建局成功為兩筆合共80億港元債券定價。

投資者參與人數較2024年高

渣打大中華及北亞地區資本巿場主管嚴守敬表示，相比2024年參與的首次市建局港元公開債券交易，本次交易在最終投資者參與人數、峰值認購訂單金額都更高，票面息率則較2024年低，反映市建局在市場上更受歡迎，以及其對本港長遠發展的信心。

他表示，該行一直致力推動港元債券市場發展，支持本地及國際發行人在港元債券市場發債。根據彭博數據，港元債券（包括存款證）的發行總額於2025年按年大增逾四成，超過6,100億港元，反映港元債券巿場的廣度和深度均正在快速增長。

本周除了市建局以外，渣打銀行也協助亞洲開發銀行發行50億港元公開債券，是其第二筆「雲吞債」，反映國際發行人對發行港元債的興趣與日俱增，進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位。