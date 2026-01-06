大摩指本港樓市8年來重拾上行周期 料今年住宅樓價升一成

摩根士丹利睇好樓市，預期2026年的住宅樓價、中環寫字樓租金及本港零售銷售額，將是自2018年以來首次進入上行周期，遂將香港房地產評級上調至「吸引」，其中料今年住宅價格升10%，並於2027年進一步攀升。

置業回報轉正 住宅交投趨活躍

大摩發表報告表示，美國聯儲局在過去18個月累計減息1.75厘，出現「供平過租」，置業回報轉正，同時來港移民數目增加，令人口回復增長；強勁的股市表現亦有助改善市場氣氛；以及樓市辣招已全面撤銷，令樓市需求改善，交投轉趨活躍。

中環寫字樓租金料升3% 年底空置率15%

對於寫字樓，大摩預計，中環寫字樓在追求質素的趨勢下，租戶需求持續回升，預期今年中環寫字樓租金上升3%。該行續指，整體寫字樓基本面有改善跡象，出租率轉趨穩定，雖然整體租金仍料下跌3%，但下跌速度放緩。該行預計今年底寫字樓空置率維持約15%。

零售銷售或增3% 北上消費仍有壓力

零售業方面，大摩預計，由於內地訪港旅客上升，今年本港零售銷售額有望增長3%，但憂慮仍受網購及深圳廉價服務與產品的衝擊，或持續對香港零售市道構成壓力。該行指，即使美元走弱及股市帶來的效應，亦難刺激消費，預期今年零售租金仍跌3%。