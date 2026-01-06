瑞銀料中國今年GDP增長放緩至4.5% 有空間降準0.5厘

瑞銀投資銀行高級經濟學家張寧指出，2026年中國經濟面臨房地產調整延續、出口增速放緩等挑戰，料全年國內生產總值（GDP）增速溫和放緩至4.5%，房地產銷售及投資仍將下跌5%。他又指，人民幣對其他貨幣不會貶值，因此難為出口帶來額外助力，料出口增長將從去年約5%，放緩至今年約3%。

料今年消費補貼將不再擴大

消費方面，張寧料呈現「短期承壓，長期向好」的格局，認為今年的消費補貼規模將不會擴大，對零售銷售增長會形成一定阻力。他指出，2026年消費增速將溫和放緩，但任然保持中低位數的增長，而股市上升為市民帶來一定的財富效應，惟房價下跌將繼續對整體消費者信心構成壓力，料2027年或將迎來更明顯的復蘇態勢。

有空間降準0.5厘

為應對經濟下行壓力，張寧認為，2026年政策將保持溫和的支持力度，財政赤字可能維持在4%左右，未見大幅擴張，同時政策利率可能會再下調20個基點，存款準備金率則料下調25或50個基點，並加大流動性管理工具使用。

美元兌人民幣匯率或見7算

人民幣走勢方面，瑞銀指出，未來數年人民幣將呈現漸進升值態勢，但不會出現大幅波動，預期至今年底美元兌人民幣匯率見7算，至明年底或走強至6.9，而相對於其他貨幣，人民幣升值趨勢明確。瑞銀亞洲外滙及利率策略主管Rohit Arora則表示，人民幣為其最看好的亞洲貨幣之一，即便美元復甦將對人民幣帶來影響，但總體預計2026年升值幅度約為5%至6%。他解釋，中國不斷增長的貿易順差、製造業競爭力提升以及人民幣國際化均有助於人民幣走强。

Rohit Arora對日圓則相對看淡，預計到2026年第二季度日元兌美元匯率可能為158水平，且存在進一步走弱的風險。他指，日本的負實際利率環境引發較大規模資本外流，疊加財政寬鬆預期升溫，將持續對日元及日本國債帶來壓力。

美元第二季將反彈

美元方面，Rohit Arora預計，美元將迎來復蘇，於第一季度陷入類滯脹局面，此後逐步復蘇。他具體説明道，美元指數在去年第四季度下跌後，2026年第一季度可能再跌2%，隨後第二季反彈4%至5%。