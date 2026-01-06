特朗普或補貼美企重建委內瑞拉石油業 雪佛龍料佔優 惟分析憂代價高昂

美國總統特朗普表示，美國可能會補貼能源公司重建委內瑞拉的石油產業，而且有關項目或在18個月內「啟動並運行」。由於雪佛龍是唯一在委內瑞拉營運的大型美國石油公司，因此被視為具有優勢；不過，有分析指出，對於美國石油巨頭來說，要使委內瑞拉的石油產量恢復到90年代每天350萬桶的峰值水平，「還有很長的路要走」，而且代價高昂。

特朗普：必須投入巨額資金

特朗普周二（6日）向美國國家廣播公司（NBC）表示，「我認為我們可以在更短時間內完成（讓美企重建委內瑞拉石油業務），但這需要一大筆錢」。他又強調，「必須投入巨額資金，石油公司會先花這筆錢，然後我們會透過稅收或政府撥款來補償他們」。

報道提到，美國政府最終是否同意補貼美國企業在委內瑞拉石油業的投資，或認為未來產生的收入足以彌補這筆費用，極可能成為美國石油公司權衡各種選項的關鍵因素。

當被問及是否與埃克森美孚、雪佛龍和康菲石油高層談過時，特朗普表示現在透露他是否曾與任何人對話「為時尚早」，並補充「我與每個人都談。」

雪佛龍屬唯一當地營運美國油企

另一方面，雪佛龍是唯一在委內瑞拉營運的大型美國石油公司，因此具有優勢，並被視為最大贏家。至於埃克森美孚和康菲石油因委內瑞拉已故前總統查韋斯（Hugo Chavez）於2007年將能源產業國有化並沒收外國石油公司資產，已退出委內瑞拉。

目前雪佛龍透過美國政府頒發的特殊許可證，與委內瑞拉國有石油公司（Petróleos de Venezuela）維持合資企業。根據摩根大通指出，這些合資企業約佔委內瑞拉石油產量的23%。事實上，雪佛龍（CVX）周一股價大升5.1%，收報163.85元；埃克森美孚（XOM）和康菲石油（COP）則分別升2.2%及2.6%，收報125.36美元及99.2美元。

至2040年資本支出或需1830億美元

不過，據CNBC引述分析指出，對於美國石油巨頭來說，要使委內瑞拉的石油產量恢復到90年代每天350萬桶的峰值水平，「還有很長的路要走」，而且代價高昂。顧問公司Rystad Energy估計，未來15年僅維持原油日產量110萬桶就需要約530億美元的投資；到了2040年，若要提升至日產量300萬桶，所需資本支出將增加兩倍多，達到1,830億美元。

此外，全球風險管理公司首席分析師Rasmussen認為，一個主要問題是委內瑞拉未來是否會回到類似馬杜羅的政權，並再次將石油資產國有化。