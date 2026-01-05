空襲委內瑞拉｜內地據報要求銀行匯報貸款風險敞口 三桶油當地有業務 股價下挫

在美國採取軍事行動拘捕委內瑞拉總統馬杜羅後，中國金融監管機構迅速採取行動評估潛在風險。彭博引述知情人士報道，中國國家金融監督管理總局已要求政策性銀行及主要商業銀行，緊急報告對委內瑞拉的貸款風險敞口，並敦促加強相關信貸的風險監測。

中國石油換貸款 規模逾620億美元

中國是委內瑞拉最重要的債權國，自2007年起透過「石油換貸款」模式，累計提供超過620億美元貸款，以換取原油及礦產資源。目前未償債務估計仍有約200億美元。彭博社報道引述加州大學聖地亞哥分校教授Victor Shih表示，如果美國得逞，美國債權人和索賠人成為委內瑞拉債務的優先債權人，由於委內瑞拉政府和國有企業難以滿足美國的要求和國內支出需求，中國債權人將面臨更高的違約風險。

三桶油股價跌2至3%

在港上市的「三桶油」中海油（0883）、中石油（0857）及中石化（0386），因均在委內瑞拉擁有業務，股價周一應聲受壓，跌幅介乎1.92%至3.52%。

近年曾遇650倍超級通脹

委內瑞拉經濟早已深陷危機，2018年曾出現年率逾65,000%（650倍）的超級通脹，儘管一度短暫受控，但分析預測其2026年通脹率可能反彈至225%左右。本國貨幣玻利瓦爾在過去半年對美元貶值超過62%。目前，一個成年人每月基本食品開支超過100美元，但法定最低月薪僅約3.3美元，惡劣情況導致近四分之一人口、超過700萬人逃離家園，經濟復原能力嚴重受損。