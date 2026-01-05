Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

空襲委內瑞拉｜內地據報要求銀行匯報貸款風險敞口 三桶油當地有業務 股價下挫

宏觀經濟
更新時間：20:36 2026-01-05 HKT
發佈時間：20:36 2026-01-05 HKT

在美國採取軍事行動拘捕委內瑞拉總統馬杜羅後，中國金融監管機構迅速採取行動評估潛在風險。彭博引述知情人士報道，中國國家金融監督管理總局已要求政策性銀行及主要商業銀行，緊急報告對委內瑞拉的貸款風險敞口，並敦促加強相關信貸的風險監測。

中國石油換貸款 規模逾620億美元

中國是委內瑞拉最重要的債權國，自2007年起透過「石油換貸款」模式，累計提供超過620億美元貸款，以換取原油及礦產資源。目前未償債務估計仍有約200億美元。彭博社報道引述加州大學聖地亞哥分校教授Victor Shih表示，如果美國得逞，美國債權人和索賠人成為委內瑞拉債務的優先債權人，由於委內瑞拉政府和國有企業難以滿足美國的要求和國內支出需求，中國債權人將面臨更高的違約風險。

三桶油股價跌2至3%

在港上市的「三桶油」中海油（0883）、中石油（0857）及中石化（0386），因均在委內瑞拉擁有業務，股價周一應聲受壓，跌幅介乎1.92%至3.52%。

近年曾遇650倍超級通脹

委內瑞拉經濟早已深陷危機，2018年曾出現年率逾65,000%（650倍）的超級通脹，儘管一度短暫受控，但分析預測其2026年通脹率可能反彈至225%左右。本國貨幣玻利瓦爾在過去半年對美元貶值超過62%。目前，一個成年人每月基本食品開支超過100美元，但法定最低月薪僅約3.3美元，惡劣情況導致近四分之一人口、超過700萬人逃離家園，經濟復原能力嚴重受損。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
萬千星輝2025丨聲夢小花詹天文再失禮：多謝可以畀幾位前輩頒獎 與林敏驄搶獎被寸「我畀你㗎」
01:05
萬千星輝2025丨聲夢小花詹天文再失禮：多謝可以畀幾位前輩頒獎 與林敏驄搶獎被寸「我畀你㗎」
影視圈
8小時前
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇 靚仔小生變發福跟班 曾傳鹹豬手20女星
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇  靚仔小生變發福跟班  曾傳鹹豬手20女星
影視圈
12小時前
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
影視圈
3小時前
福建女吳某楨被人丟棄在柬埔寨街頭。
01:08
福建20歲女流落柬埔寨街頭 中國使館：受「高薪工作」誘惑到柬
即時中國
11小時前
委內瑞拉未來局勢如何發展　美媒警告或重蹈伊拉克及利比亞覆轍
02:14
委內瑞拉未來局勢如何發展？　美媒警告或重蹈伊拉克及利比亞覆轍
即時國際
5小時前
有片│港鐵阿伯不滿霸位坐被阻路 一拳鎚打馬尾女 網民: 郁手打人已經輸晒
00:32
有片│港鐵阿伯不滿霸位坐被阻路 一拳鎚打馬尾女 網民: 郁手打人已經輸晒
突發
4小時前
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
突發
21小時前
萬千星輝2025丨金剛首談「婚訊」 揭開新郎神秘面紗 驚訝小儀嫁得出：佢老公真係好偉大
萬千星輝2025丨金剛首談「婚訊」 揭開新郎神秘面紗 驚訝小儀嫁得出：佢老公真係好偉大
影視圈
7小時前
尖沙咀星級酒店自助餐5折！$199起任食生蠔/雪花蟹腳/和牛/鵝肝/片皮鴨/鮑魚
尖沙咀星級酒店自助餐5折！$199起任食生蠔/雪花蟹腳/和牛/鵝肝/片皮鴨/鮑魚
飲食
9小時前
星島申訴王｜現實版「溏心風暴」粉麵廠後人 兄弟聯手爭產再反目
05:43
星島申訴王｜「四哥」被控獨吞千萬遺產 賤賣物業填賭債 兄弟決裂：他準備走佬
申訴熱話
13小時前