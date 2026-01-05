植田和男稱若經濟符預期續加息 10年期債息創27年新高 日圓反失守「5算」

據日媒報道，日本央行總裁植田和男周一（5日）出席全國銀行協會演講時表示，若經濟及物價走勢符合央行預期，將繼續推進加息政策。受加息預期升溫影響，日本股債匯市場出現波動，其中具指標性的10年期日本國債收益率一度觸及2.125%，創下27年新高；日圓匯價則再度走弱，其中美元兌日圓一度升穿157水平，每百日圓兌港元則曾跌至4.95算。

植田和男強調，如果經濟與物價的預期能夠逐步實現，央行將根據形勢改善情況，繼續上調政策利率。他解釋，適度調整貨幣寬鬆力度，不僅有助順利實現物價穩定目標，也將支持經濟實現可持續的長期成長。

形容2025年經濟展現韌性

回顧過去一年經濟表現，植田形容這是「展現出韌性的一年」。儘管受到美國加徵關稅政策影響，令企業盈利面臨下行壓力，但日本經濟仍持續溫和復甦。

日本央行剛於2025年12月的貨幣政策會議上，決定將政策利率從0.5%上調至0.75%，創下30年來的最高水平。