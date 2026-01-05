空襲委內瑞拉︱委國佔全球石油供應量不足1% 特朗普稱美企「極度渴望」進入市場

委內瑞拉局勢動盪，美軍生擒該國總統馬杜羅，市場正評估對全球原油供應的衝擊。國際油價今日（5日）出現波動，布蘭特原油開盤一度下跌最多1.2%至60美元，其後收復失地，微升不足1%，報60.78美元一桶；紐約期油則守在57美元上方，主因委內瑞拉的石油產量僅佔全球供應一小部分，且市場正面臨供應過剩的困境。

市場焦點仍在供應過剩

據彭博報道，委內瑞拉雖為OPEC成員，但過去20年產量大幅下滑，目前佔全球供應量不足1%，且大部分原油僅出口至中國。至於市場目前焦點仍集中在OPEC+及其他產油國增產、以及需求疲弱所帶來的供應過剩。

Capital Economics集團首席經濟學家Neil Shearing指出，委內瑞拉產量的任何短期中斷，都能輕易被其他地區的增產所抵銷。他更預計，未來一年全球供應增長將把油價拉低至50美元水平。

OPEC+暫停增產計劃不變

OPEC+（石油輸出國家組織及其盟友）周日宣佈，維持第一季暫停增產的計劃。報道引述消息指，這個由沙特阿拉伯和俄羅斯主導的10分鐘視像會議中，並未討論委內瑞拉情況，認為目前評估應對措施言之尚早。

特朗普：美企助重建石油產業

美國總統特朗普周六則表示，針對委內瑞拉石油產業的制裁將繼續維持。但他補充，美國企業將協助重建該行業並恢復產量，但預計是一個漫長的過程。他在周一表示，美國企業「極度渴望」進入委內瑞拉市場。

美國國務卿Marco Rubio周日亦表示，美國將利用石油作為籌碼，推動該拉美國家的進一步變革。

