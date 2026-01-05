空襲委內瑞拉｜避險情緒推高金價 重上4400美元 憂地區局勢趨複雜

美國突襲委內瑞拉後，引發地緣政治局勢震盪，避險情緒推動金價今早升約1.6%至4,401美元，重回4,400美元關口之上，白銀價格亦升近4%至約75.6美元水平，惟市場憂慮石油供應過剩下，油價一度下跌。

委內瑞拉空襲 | 貴金屬市場成資金避風港

綜合媒體報道，美國對委內瑞拉採取軍事行動及逮捕該國領導人馬杜羅後，市場對於地緣政治不確定性的本能反應，令貴金屬市場再次成為資金的避風港。除了黃金及白銀價格外，鉑金和鈀金等貴金屬也全線上揚，其中鈀金曾升逾3%至1,689.08美元。

有市場分析師指出，在地緣政治危機爆發初期，資金往往會第一時間撤離風險資產，轉而配置具有避險屬性的貴金屬。同時，美國國務卿魯比奧關於美國將利用石油影響力迫使委內瑞拉做出改變的言論，進一步加劇了市場對地區局勢複雜化的擔憂，從而支撐了金價走勢。

委內瑞拉空襲 | 油價與金價立即脫鈎

債券基金巨頭PIMCO前行政總裁Mohamed El-Erian早前亦在社交媒體X上發文表示，馬杜羅倒台後，可能會看到油價與金價立即脫鈎，因委內瑞拉出口前景改善，石油價格或將下跌，當然這仍取決於該國的領導層更迭；同時，由於不確定性加劇，避險資金流入將令金價上漲。

委內瑞拉空襲 | 美元避險貨幣角色成疑

另一方面，富蘭克林鄧普頓研究所負責人Stephen Dover在社交媒體上表示，美國政府已表明願意採取單邊行動和使用武力，可能會加強各國在國家安全方面投入更多資金的趨勢，加劇美元作為避險貨幣的不確定性，「同時引發人們對國際制度支柱惡化的進一步質疑」。美元指數今早則向上，升約0.3%至98.69水平。

委內瑞拉空襲 | 提防彭博商品指數再平衡

然而，摩根大通警告稱，彭博商品指數作為一籃子大宗商品的基準指數，將於1月8日至1月14日期間，進行年度權重再平衡，可能會抑制貴金屬近期的波動。摩通分析師Gregory Shearer早前提到，有關事件可能會導致約38億美元白銀和47億美元黃金的拋售。

