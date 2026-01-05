Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

耶倫警告美國「財政主導」加劇 憂長期低息求減債 淪「香蕉共和國」

宏觀經濟
更新時間：10:06 2026-01-05 HKT
發佈時間：10:06 2026-01-05 HKT

多位重量級經濟學家警告，美國正面臨「財政主導」（Fiscal Dominance）的長期風險，即債務規模過大，可能迫使央行為了減輕政府債務償付成本以維持低利率，而不是控制通脹。前美國財長兼聯儲局前主席耶倫（Janet Yellen）周日在美國經濟學會年會小組討論直言，相關風險正在加劇。前克利夫蘭聯邦儲備銀行行長梅斯特更認為，現屆政府根本未意識到危機的嚴重性。

先決條件正明顯加強

耶倫警告，財政主導的先決條件正明顯加強。她更提到，美國總統特朗普曾公開要求聯儲局降低利率，以減輕政府的債務償付成本。

不過，耶倫此前曾嚴厲警告，若特朗普成功迫使聯儲局透過低息來緩解政府債務壓力，美國恐面臨淪為「香蕉共和國」（Banana Republic，意指政治不穩、經濟依賴單一且通脹嚴重的貧窮國家）的風險。

根據國會預算辦公室預測，今年美國聯邦赤字將高達1.9萬億美元，使總債務達到相當於國內生產總值（GDP）比例約100%，預計未來十年將進一步升至118%。

梅斯特：最可怕是政府無知

同場出席的梅斯特（Loretta Mester）補充，她認為目前債務問題最「可怕」之處，在於特朗普政府官員似乎完全不理解當中蘊含的威脅。她表示，以往的政府即使最終沒有負責任地控制赤字，至少知道自己正站在懸崖邊上，「但我認為本屆政府可能根本意識不到後果。」

若不解決 將為所有人帶來麻煩

對於前景，耶倫雖然發出警告，但仍認為，隨著社會保障和醫療保險瀕臨破產，這場危機或能成為催化劑，迫使國會達成跨黨派的預算改革協議。「我懷疑美國最終會否真的走上財政主導的不歸路，但危險絕對是真實存在的。」

然而，加州大學柏克萊分校經濟學家David Romer直言，跨黨派協議能避免一場財政災難的情況不太樂觀。他亦警告，美國面臨嚴峻的財政問題，若不解決，將為所有人，包括聯儲局帶來麻煩。

