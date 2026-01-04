空襲委內瑞拉︱委國擁逾3000億桶原油儲量 黃金資源冠拉美 勢影響全球市場

美國空襲委內瑞拉後，美國總統特朗普表示成功對委內瑞拉及其領導人馬杜羅實施大規模打擊行動，馬杜羅及其妻子將面臨美國司法審判，甚至揚言美國將「暫管」委內瑞拉，直到實現「適當的權力交接」。同時，市場關注事件對商品市場影響，主因委內瑞拉擁有龐大的原油、天然氣及鐵礦石儲量等，同時擁有161公噸的黃金儲備。

未來幾天油市反應至關重要

據財經分析平台The Kobeissi Letter指出，委內瑞拉目前擁有3,030億桶 原油儲量，而特朗普表示美國現在已經控制了這些油田。以油價約每桶 57美元計，意味委內瑞拉石油儲量價值約17.3萬億美元。即使美國以市價一半出售有關石油，仍然價值高達約8.7萬億美元。

報道形容，美國在短短12小時內獲得價值超過除美國和中國以外全世界所有國家GDP總和的石油儲備，但大多數人還沒有意識到，世界局勢發生了多麼巨大的變化，並認為未來幾天的石油市場反應將至關重要。

擁161公噸黃金儲備 價值逾220億美元

另一方面，當市場焦點放在石油之際，委內瑞拉目前亦擁有161公噸的黃金儲備，相當於518萬金衡盎司（troy ounces），為拉丁美洲黃金儲備最多的國家；即使以每盎司4,300美元作計算，價值也逾220億美元。同時，委內瑞拉擁有超過8,000噸黃金資源，亦為拉丁美洲第一。報道更指出，若美國最終掌控有關資源，可能帶來數千億美元以上收益。

除了石油及黃金外，報道亦提到委內瑞拉擁有200萬億立方英尺天然氣儲量，高居全球第34位；40億噸鐵礦石儲量，價值近6,000億美元；超過5億噸煤炭儲量；佔世界再生淡水資源總量2%；以及尚未開發的策略性礦產資源，包括鎳、銅和磷酸鹽。

