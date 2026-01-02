Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中指院料今年內房仍漫長去庫存 銷售額料跌6%

宏觀經濟
更新時間：22:12 2026-01-02 HKT
發佈時間：22:12 2026-01-02 HKT

中指研究院最新報告揭示，2025年百城新房價格雖逆微漲2.58%，但二手房價卻大跌8.36%，兩者走勢明顯背馳。展望2026年，中指院預計全國新房銷售面積與金額將繼續下跌約6%，市場整體處於漫長「去庫存」階段。未來購買力將高度集中於「好城市、好房子」，改善型需求佔比提升，但居民收入預期偏弱仍將限制市場整體復甦。預期今年新建商品房銷售面積及銷售額將按年跌逾6%。

回顧2025年，中指院指，市場呈現顯著的結構性分化，全國百城新建住宅價格累計上漲2.58%，其中第四季度受核心城市高端項目入市帶動，單季上漲0.93%；與此同時，百城二手住宅價格卻累計下跌8.36%，且年末跌幅擴大。該機構指出，價格背離源於供需關係的變化，多數地區因新開工與土地成交大減，新房供應有限，支撐了價格；而二手房市場則因掛牌存量龐大，賣家普遍「以價換量」，導致價格持續承壓。

政策支持是需求修復關鍵

中指院稱，市場的下行調整已持續約四年半，新房銷售面積較2021年高峰下降約五成，而伴隨市場規模回落，購房需求的特徵也發生根本性轉變，即改善性需求佔比提升。中指院指出，買家的購房决策更易受收入預期和市場信心影響，但當前居民就業與收入預期仍然偏弱，成為限制需求快速修復的核心因素。中指院指出，未來市場將集中更多結構性機會，即集中於「好城市+好房子」。

中指院預測，政策支持、經濟好轉及收入預期改善，將是需求修復的關鍵。該院預計，新入市項目價格有望保持穩定並高於市均，但早期在售項目價格仍面臨壓力，整體新房均價或延續小幅微降。在中性情形下，2026年全國新建商品房銷售面積將按年下降6.2%，銷售額則按年下跌6.8%。

