在岸人民幣去年漲逾4% 創5年最大升幅 分析料續漸進升值

人民幣匯率在2025年最後一個交易日走強，為全年升勢畫上句號。在岸人民幣（CNY）收報6.989，上升11點子，創下2023年5月16日以來的新高。在岸人民幣去年累升值4.43%，不僅結束了連續三年的跌勢，更創下5年來最大的年度升幅。

昨日官方開出的中間價報7.0288，較上日上調60點子，同樣創逾15個月新高，全年累計上漲近2.3%。離岸人民幣（CNH）亦同步走強，日內高見6.9811。

對於2026年走勢，招行金融市場部認為，中國外貿順差可能維持現有規模，形成經常項下有較大的美元供給，預計人民幣匯率將保持漸進升值趨勢。

日圓去年匯率基本持平

相較於人民幣的強勢，日圓成為2025年少數未能受惠於美元疲弱而上升的主要貨幣。儘管日本央行在1月及12月初兩次加息，但市場對其緩慢謹慎的步伐感到失望，全年匯率基本持平。

美元兌日圓周三匯率穩定在156.35附近。不過，三菱日聯（MUFG）策略師認為，若市場情緒轉變，日圓有望在明年第四季度回升至146兌1美元的水平。

