在岸及離岸人民幣雙雙升穿「7算」 傳中資行出手買美元 避免升勢過急

人民幣滙價急升，其中美元兌在岸人民幣今日（30日）盤中曾升約0.2%至6.99水平，是自2023年以來首次升穿7算；同時，隨着美元回落，以及中國企業和出口商在年底進行外匯銷售，離岸人民幣上周已率先升破7算關口，最新則報6.984水平。

美元沽壓重 因企業結匯需求大

據彭博引述消息報道，在岸人民幣升穿7算後，有中資國有銀行隨即進場增加美元買盤；至於美元沽壓沉重，部分原因是因為企業結匯需求。

報道又指，此次動向凸顯北京當局的平衡之道，一方面希望引導人民幣逐步升值，另一方面避免過快升值誘發熱錢大量湧入。此外，本幣走強有利於降低中國進口成本，並有助當局推動人民幣國際化的長期目標。

大行續看好人幣 明年睇6.8水平

華爾街大行更紛紛看好人民幣將繼續升值，高盛早前預測人民幣12個月內見6.85，美國銀行更將明年目標價定於6.8水平。事實上，人民幣兌美元今年已累升約4.8%，有望創下5年來最佳年度表現。

然而，官方態度依然審慎。人行在12月底的報告中表示，將保持匯率彈性，同時防範「超調風險」；近期人行亦透過設定較預期弱的每日參考匯率，試圖緩和人民幣升值。

彭博策略師Mark Cranfield則認為，只要升勢平穩，支持人民幣持續升值的要素已齊備，而7算關口對人行而言未必有太大特殊意義。BNY市場策略師Wee Khoon Chong亦指出，受外資流入、經濟復甦預期及科技股樂觀情緒支持，對人民幣於2026年繼續上漲充滿信心。