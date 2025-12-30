Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普考慮起訴鮑威爾 直言「很想解僱他」 下月公佈儲局新主席人選

宏觀經濟
更新時間：09:57 2025-12-30 HKT
發佈時間：09:57 2025-12-30 HKT

特朗普周一在與以色列總理內塔尼亞胡舉行的記者會上，稱鮑威爾是「蠢材」（Fool），更揚言正考慮就聯儲局總部翻新工程超支一事，以「嚴重失職」為由對鮑威爾提起訴訟。他又重申自己「很想解僱他」，並透露已鎖定下任主席人選，料於明年1月公佈。

特朗普指控鮑威爾工作不力，形容聯儲局正在進行的總部翻新工程只不過是「幾棟小建築」，卻耗費天價。他表示，「我們正在考慮對鮑威爾提起訴訟，指控其嚴重失職。這是鮑威爾一手策劃的項目，這個人就是不稱職。」他更一度稱「我很想解僱他，也許我現在仍然可能這麼做。」

儲局總部翻新費由19億升至25億

據聯儲局官網顯示，聯儲局總部翻新工程最初預算為19億美元，但因發現建築內含有比預期更多的石棉、土壤有毒污染，加上地下水位問題，令預算膨脹至25億美元。

此外，特朗普在稱讚美國經濟強勁期間，補充道「儘管我們聯儲局主席是個蠢材，但經濟還是有這樣的表現」。特朗普更稱，上任美國總統拜登不應該提名鮑威爾續任。

隨著鮑威爾的主席任期將於2026年5月結束。特朗普在周一亦暗示，他心目中青睞的人選沒有改變，預計於明年1月宣佈接替鮑威爾的人選。

