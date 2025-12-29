離岸人民幣曾破7算 官媒發文警告「永不要賭人幣單邊升值」

離岸人民幣匯價（CNH）上周突破7算關口，一度見6.996水平，創下自2024年9月以來新高。面對匯價升勢過急，內地兩大官媒《上海證券報》及《中國證券報》周一（29日）齊齊發文「降溫」，警告市場參與者「永遠不要賭人民幣單邊升值」。離岸人民幣最新今早升勢稍回，美元兌人幣報7.0094美元。

分析師料官方不會放任升值

人民幣年初至今累計升幅已逾4%，但內地官媒《上海證券報》周一發文，引用分析師觀點發出警告，稱外匯市場難以預測，建議外貿企業不要押注人民幣匯率單邊走勢。國聯民生證券研究所宏觀分析師邵翔認為，隨著人民幣升值壓力上升，官方擁有豐富的政策工具，不會放任人民幣匯率大幅升值。

美元指數仍存在上升可能

另外，《中國證券報》的文章亦指出，未來美元指數仍存在持續上升的可能，受外部環境反覆多變及中美利差仍明顯倒掛影響，人民幣目前的單邊升值走勢是不可持續的。文章更稱，雙向波動將繼續成為常態。

《中國證券報》進一步指出，人民幣匯率走勢仍存在較大的不確定性，呼籲企業和金融機構切勿盲目跟風、賭匯率走勢，應堅持風險中性理念，做好匯率風險管理。

事實上，北京方面長期以來一直試圖阻止人民幣出現其認為的過度波動。中國人民銀行貨幣政策委員會早前的《2025年金融穩定報告》指出，要堅持市場在匯率形成中的決定性作用，同時要防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。