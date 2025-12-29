日央行會議紀錄暗示未來再加息 稱實質利率處全球極低水平

日本央行今日（29日）公佈12月貨幣政策會議紀錄顯示，雖然當局已上調基準利率至0.75厘，創下30年來新高，但委員會成員認為目前實質利率仍處於極低水平，暗示未來將進一步加息。

植田和男：很難界定中性利率

據彭博報道，有委員會成員在會議上表示，日本實際利率目前是全球最低水平，考慮到匯率變動對物價影響，央行適宜調整貨幣寬鬆程度。此外，有成員附和，指目前政策利率距離中性利率（Neutral Rate）水平仍有相當大的距離。

日本央行總裁植田和男亦表示，很難精確界定中性利率，即政策利率既不刺激也不抑制經濟的水平。部分成員亦認為難以鎖定該水平，應保持政策靈活性。日本央行研究則顯示，中性利率位於1厘至2.5厘的廣泛範圍內。

經濟學家料半年後再加息

會議紀錄又顯示，有成員建議央行應以幾個月為間隔調整政策，與市場的預期相若。彭博調查的經濟學家預計，大約6個月後將再次加息，許多人預測本輪加息周期的終端利率（Terminal Rate）為1.25厘。日本央行前執行董事早川英男早前更表示，央行可能在2027年初將利率上調至1.5厘。

值得注意的是，日本首相高市早苗並未反對日本央行的最新加息行動，僅持審慎態度。內閣府代表在會上表示，必須充分關注企業固定投資和企業利潤等因素的未來發展。