內地明年實施更積極財政政策 藍佛安：要在擴大內需中發揮作用

中國財政部召開全國財政工作會議稱，2026年將繼續實施更加積極的財政政策，擴大財政支出盤子，確保必要支出力度，將大力提振消費，深入實施提振消費專項行動，積極擴大有效投資，加大對新質生產力、人的全面發展等重點領域投入。財政部部長藍佛安表示，中國國內需市場潛力巨大，財政要在擴大內需、暢通經濟循環中積極發揮作用。

優化政府債券工具組合

財政部指出，2026年財政工作將優化政府債券工具組合，更好發揮債券效益；此外，將提高轉移支付資金效能，增強地方自主可用財力。將持續優化支出結構，強化重點領域保障。加強財政金融協同，放大政策效能。

財政部表示，2026年將進一步增加財政科技投入，完善財政科技經費管理，強化企業科技創新主體地位。實施製造業重點產業鏈高質量發展行動，開展新一批製造業新型技術改造城市試點，加快構建現代化產業體系。

會議要求，促進居民就業增收，支持辦好人民滿意的教育，提高醫療衛生服務保障水平，完善社會保障體系，在滿足民生需求中拓展發展空間。此外，要堅持穩紮穩打與大膽探索相結合，深化財稅體制改革。堅持管好資產與用好資產相結合，推動健全國有資產管理體系。