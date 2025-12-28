Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

白銀價格急升 馬斯克直言「This is not good」

宏觀經濟
更新時間：10:09 2025-12-28 HKT
發佈時間：10:09 2025-12-28 HKT

近期白銀價格強勢，上周五單日升逾一成至79.196美元，一周累升近18%。不過，Tesla行政總裁馬斯克對白銀價格升勢表示擔憂，直言「This is not good」。

許多工業生產需要白銀

馬斯克在社交媒體平台X發文表示，在許多工業生產過程中，都需要白銀。事實上，白銀與黃金不同，不僅是避險資產，更是工業金屬，除了應用於在電動車領域外，在光伏產業、電子元件和醫療設備中都具有不可替代的作用。

另有媒體引述分析指出，全球白銀市場已連續5年處於結構性赤字狀態，實體庫存正迅速枯竭，主要交易所的庫存水平大幅下降，市場正面臨一場即時的供應擠壓，而非單單避險情緒推動的上漲。根據2025年數據顯示，全球白銀需求量達12.4億盎司，但供應量僅10.1億盎司，即市場面臨1億至2.5億盎司的供應缺口。

另一方面，中國日前宣布明年1月1日起，將對白銀實施出口管制，企業出口白銀需要獲得許可，也成為白銀價格近日急升的因素之一。

相關文章：貴金屬迎瘋狂星期五 「今年回報大勝美股」

《貨幣戰爭》作者料2026年金價飆至1萬美元 3大因素推金價上升

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
15小時前
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
好去處
15小時前
張學友雙手出現離奇狀況？近2年半唱逾300場惹健康隱憂
張學友雙手出現離奇狀況？近2年半唱逾300場惹健康隱憂
影視圈
23小時前
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
10小時前
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯 $8.8 星期一至日供應
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯$8.8 星期一至日供應
飲食
2025-12-27 10:00 HKT
有網民發現一間日式連鎖麵包店的職員在公廁內清洗麵包夾。
連鎖麵包店職員公廁洗麵包夾 網民怒轟寧願唔洗 店方回應指嚴重違反指引
社會
14小時前
27歲一線男星驚傳孭逾千萬巨債 被法院「限制消費」 認經濟能力不足無力償還
27歲一線男星驚傳孭逾千萬巨債  被法院「限制消費」  認經濟能力不足無力償還
影視圈
11小時前
TVB「最強小三」意外春光乍洩  32歲慶生被對準豐滿胸部拍攝  家底豐厚住半億豪宅
TVB「最強小三」意外春光乍洩  32歲慶生被對準豐滿胸部拍攝  家底豐厚住半億豪宅
影視圈
14小時前
飲茶點心「呃秤」引熱議 份量變少4粒變3粒 腸粉呃得最蠱惑 網民點出一問題更勞氣
飲茶點心「呃秤」引熱議 份量變少4粒變3粒 腸粉呃得最蠱惑 網民點出一問題更勞氣
飲食
20小時前
60歲前TVB「當家花旦」驚見暴瘦 美好身段徹底消失跟同性舉止曖昧 近10年一直單身
60歲前TVB「當家花旦」驚見暴瘦 美好身段徹底消失跟同性舉止曖昧 近10年一直單身
影視圈
2025-12-27 09:00 HKT