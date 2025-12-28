白銀價格急升 馬斯克直言「This is not good」

近期白銀價格強勢，上周五單日升逾一成至79.196美元，一周累升近18%。不過，Tesla行政總裁馬斯克對白銀價格升勢表示擔憂，直言「This is not good」。

許多工業生產需要白銀

馬斯克在社交媒體平台X發文表示，在許多工業生產過程中，都需要白銀。事實上，白銀與黃金不同，不僅是避險資產，更是工業金屬，除了應用於在電動車領域外，在光伏產業、電子元件和醫療設備中都具有不可替代的作用。

另有媒體引述分析指出，全球白銀市場已連續5年處於結構性赤字狀態，實體庫存正迅速枯竭，主要交易所的庫存水平大幅下降，市場正面臨一場即時的供應擠壓，而非單單避險情緒推動的上漲。根據2025年數據顯示，全球白銀需求量達12.4億盎司，但供應量僅10.1億盎司，即市場面臨1億至2.5億盎司的供應缺口。

另一方面，中國日前宣布明年1月1日起，將對白銀實施出口管制，企業出口白銀需要獲得許可，也成為白銀價格近日急升的因素之一。

