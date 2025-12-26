Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

深交所推2026年費用減免措施 料減逾8億元人民幣

宏觀經濟
更新時間：17:42 2025-12-26 HKT
發佈時間：17:42 2025-12-26 HKT

據內媒報道，深交所今日（26日）發布《關於減免2026年度相關費用的通知》，推出6項2026年減免費用的措施，料整體費用將降低逾8億元人民幣。

「真金白銀」幫助企業及投資者

報道指出，本次減費涉及深市股票、基金、債券等品種，覆蓋上市、交易、服務等環節，一共有6項措施，包括免收上市公司上市費，免收基金上市費，免收債券（不含可轉債）及資產支持證券的交易經手費，免收基金、債券（不含可轉債）及資產支持證券等產品的交易單元流量費，減免深市交易通信及深證雲相關費用，減半收取股東大會網絡投票服務費。

報道還指，深交所減免費用的力度逐年加大，利用「真金白銀」的惠企利民措施，有助提升市場主體及投資者的利益。

