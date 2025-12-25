預言明年爆「史上最慘烈」金融危機 羅傑斯：可考慮將部分資產轉移到瑞士

有「商品大王」之稱的羅傑斯預言，明年將爆發「史上最慘烈」的全球金融危機，屆時不止美日股市受衝擊，甚至可能牽動全球經濟體系。同時，他質疑日本首相高市早苗的「負責任的積極財政」，恐讓利率攀升並加重國債負擔，並說：「長期來看將帶來巨大痛苦」。投資者要守護資產，他認為美元相對安全，也可考慮將部分資產轉到瑞士等海外國家。

外電報道，羅傑斯與「和民集團」創辦人兼CEO渡邊美樹對談時，被問及「大冧市」是否隨時可能發生，羅傑斯表示，問題不在於會否發生，而是何時發生。

各國債務過度堆積

他解釋道，新冠疫情之後，各國債務過度堆積，因此若發生大崩盤，規模恐將非同小可，並形容「下一場金融危機將是人生中最慘烈的一次。」

地緣政治方面，羅傑斯認為日本不應捲入中美對立，因為若發生台海衝突，美國未必能夠獲勝。他亦預警，貿易戰往往會演變成真正的戰爭。

談及如何守護資產，羅傑斯認為，美元相對安全，此外也可考慮將部分資產轉移到瑞士等海外國家。事實上，羅傑斯於今年8月曾表示，已清倉所有美股，僅持有全球兩個國家的股票，中國是其中之一。

