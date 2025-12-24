美法官准H-1B簽證申請費增至10萬美元 另取消抽籤安排 高薪人士優先

美國聯邦法官表示，特朗普政府可以繼續推進對新H-1B簽證申請徵收10萬美元費用的計畫。另一方面，美國國土安全部周二（23日）公佈，改革H-1B工作簽證的分配機制，取消原有的隨機抽籤制度，改為優先考慮高技能和高薪外國專業人士，明年2月27日生效，適用於2027年財政年度的H-1B簽證申請季。

美國商會仍可上訴

綜合媒體報道，美國聯邦地區法官Beryl Howell周二在裁決中稱，特朗普大幅提高簽證申請費用的做法符合法律規定。不過，美國商會仍可就本次裁決上訴。目前有關裁定對於依賴引進海外高技能人才的美國科技公司而言是一次挫折，但有利於美國政府限制移民及刺激美國工人需求的行動。

美國商會執行副總裁Daryl Joseffer在聲明中表示，10萬美元的費用令H-1B簽證的成本高得令人無法承受，並指對法院裁決感到失望，正在考慮進一步的法律途徑，以確保H-1B簽證項目運作符合國會立法本意，即讓各種規模的美國企業都能取得推動增長所需的全球人才。

此案由美國商會提出訴訟，主張提高H-1B申請費用違法，因為此舉凌駕聯邦移民法，並超出國會賦予的費用設定權限，由華盛頓特區聯邦地方法院審理。

科企持有H-1B簽證數量多

H-1B簽證計畫是以就業為基礎的移民制度核心之一，允許美國企業聘用具大學學歷、從事專業工作的外籍人士。根據美國政府資料，亞馬遜、Tata Consultancy Services、微軟、Meta與蘋果，都是持有H-1B簽證數量最多的企業之一。

至於取消隨機抽籤制度的新規定，是特朗普政府重塑H-1B項目的一部份，目標是限制簽證流向低薪職位，將資源集中於被認為「經濟價值更高」的高技能、高收入外籍勞動力。

