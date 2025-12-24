Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普批「數據向好反跌市」現象 警告不同意其觀點不能成儲局主席

宏觀經濟
更新時間：09:53 2025-12-24 HKT
發佈時間：09:53 2025-12-24 HKT

美國總統特朗普於自家社交平台Truth Social發文稱讚最新GDP數據，同時亦批評現今市場在經濟數據向好時反而下跌，更向未來的聯儲局主席人選設下「紅線」，揚言若不同意其看法，就不可能成為主席。

特朗普表示，在民主黨導致停罷的下行壓力下，GDP增速依然達4.2%，遠超2.5%的預期。但他直言，當今市場在好消息出現時，股市反而持平或下跌，並歸因於華爾街思維已變，認為好消息意味聯儲局會擔憂潛在通脹而立即加息。

斥強勁市場不會引發通脹 「愚蠢才會」

特朗普稱，這意味美國不可能再擁有過去繁榮的市場，直言「強勁的市場，甚至是異常強勁的市場，並不會引發通脹，愚蠢才會！」

他坦言，希望新任聯儲局主席在市場表現良好的時候降低利率，而非毫無理由地摧毀市場。「我想要的是一個很多年代都未曾見過的市場，一個在好消息出現時上漲、壞消息出現時下跌的市場，這才是應有的情況，也是過去的情況」。

特朗普表示，若非那些「書呆子」摧毀上升趨勢，美國GDP本可在一年內提高10%至20%，甚至更多；又指「美國應該因為成功而獲得獎勵，而不是被成功拖累。任何不同意我這種看法的人，都不可能成為聯儲局主席」。

